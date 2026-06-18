Appalti pubblici, perquisizioni Carabinieri al Comune di Positano

Blitz del Nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale di Salerno a Positano, dove dalla mattinata sono in corso numerose perquisizioni nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Salerno.

Le operazioni interessano non solo la “perla” della Costiera amalfitana, ma anche alcune aree limitrofe, con il supporto dei militari delle stazioni locali.

Secondo quanto emerge, l’attività rappresenta lo sviluppo di un filone investigativo volto ad accertare presunti condizionamenti da parte della precedente amministrazione comunale nell’assegnazione di diversi lavori pubblici.

L’ipotesi: violato il principio di rotazione degli affidamenti

Gli inquirenti stanno verificando se, negli anni scorsi, alcuni appalti siano stati affidati in violazione del principio di rotazione, favorendo un ristretto numero di imprese del territorio.

Un meccanismo che, se confermato, avrebbe limitato la concorrenza e alterato la regolarità delle procedure.

Le perquisizioni mirano a raccogliere documentazione amministrativa, dispositivi elettronici e atti utili a ricostruire la catena decisionale e l’eventuale esistenza di rapporti privilegiati tra amministratori e operatori economici.

Le indagini sono tuttora in corso e al momento non vengono resi noti ulteriori dettagli.