Apertura agende: dal 16 settembre sarà possibile prenotare una “Televisita”

A partire da martedì 16 settembre 2025 presso l’ASL Salerno sarà possibile prenotare una “Televisita”, una visita medica specialistica che si svolge a distanza, in videochiamata ed in tempo reale, che ha lo stesso valore e le stesse finalità di una visita fatta in presenza.

Le modalità di accesso, pensate per rendere il servizio facilmente fruibile da tutti i cittadini, sono molteplici:

Autonomamente tramite la piattaforma CUP Soresa, collegandosi all’app SINFONIA Salute;

Presso gli sportelli CUP e Ticket dell’ASL Salerno;

Presso la propria farmacia di fiducia;

Attraverso il Call Center CUP al numero 089.2875028;

Tramite l’Ufficio Telemedicina, inviando l’impegnativa all’indirizzo email: telemedicina@aslsalerno.it.

Con il servizio di Televisita sarà possibile effettuare unicamente visite di controllo e di rinnovo dei piani terapeutici, in diverse branche specialistiche:

Allergologia; Cardiologia; Chirurgia; Dermatologia; Diabetologia; Disforia di genere (DIG); Dislipidemia/dismetabolismo; Ematologia; Endocrinologia; Epatologia; Medicina interna; Medicina trasfusionale; Nefrologia; Neurologia; Neuropsichiatria infantile; Nutrizione artificiale domiciliare (NAD); Oncologia; Pneumologia; Psichiatria; Reumatologia; Terapia del dolore.

L’attivazione delle nuove modalità d’accesso al servizio è stata decisa dall’Asl Salerno dopo una fase sperimentale che ha fatto registrare ottimi risultati, condotta dalla competente UOC Governance dei Processi di Telemedicina e Intelligenza Artificiale, diretta dal dr. Antonio Coppola.

L’attivazione di questo nuovo servizio rappresenta un passaggio fondamentale per il rafforzamento della telemedicina sul territorio dell’ASL Salerno. La televisita, infatti, consentirà ai pazienti di accedere più facilmente alle prestazioni sanitarie, riducendo tempi di attesa e spostamenti non necessari, con un’assistenza sempre più vicina e personalizzata, abbattendo le barriere geografiche e permettendo una migliore continuità assistenziale, nonché una maggiore equità nell’accesso alle cure.

