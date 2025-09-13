Il futuro del Porto, convegno martedì 16

“Il Porto di Salerno è ricchezza, lavoro, tradizione, destino, per questo servono scelte coraggiose, che garantiscano economia e futuro ai giovani, ma allo stesso tempo preservino e recuperino l’identità della città del Mare e della Costa d’Amalfi”.

Lo dichiara in una nota Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza del Comune capoluogo e fondatore dell’associazione La Nostra Libertà, che ha organizzato il convegno dal tema “Il Porto di Salerno”, che si terrà martedì 16 Settembre alle ore 18,00 nell’aula consiliare di Palazzo San Agostino.

“Da otto anni poniamo il vero nodo politico, il destino del Porto che vale il destino di Salerno”, continua Cammarota, “si compete tra la città del mare e la città del porto, invece vanno affermate insieme e immaginare il futuro, e per farlo concretamente senza demagogie si deve discutere con i vertici della volontà popolare dei territori, del potere decisionale dei Porti, della grande economia privata”.

Se ne parlerà con Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno e Presidente della Provincia, e Giovanni De Simone, sindaco di Vietri Sul Mare; con le istituzioni di governo dei Porti con Giuseppe Grimaldi, Direttore Generale dell’Autorità Portuale Mar Tirreno Centrale; con Agostino Gallozzi, presidente della Gallozzi Group spa, leader dell’economia dell’industria portuale, commerciale e turistica; con Antonio Cammarota, promotore del progetto della città del mare e di un nuovo grande porto a sud di Salerno.

Modererà l’incontro il dott. Gabriele Bojano, giornalista del Corriere del Mezzogiorno.

