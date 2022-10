Anche Davide Casaleggio a Ecommerce Hub, oltre 2.000 partecipanti alla kermesse di Giffoni.

Il commercio elettronico ancora una volta è la risposta alla situazione economica nazionale e internazionale: «In un momento di grave crisi economica uno dei baluardi a difesa dell’economia italiana è stato proprio il settore del commercio elettronico – ha detto Davide Casaleggio, CEO e Founder di Casaleggio Associati nel corso di Ecommerce HUB® 2022, che si è tenuto ieri alla Multimedia Valley di Giffoni – È importante che sia il retail italiano a investire in questo settore, altrimenti saranno gli investitori esteri ad avere la meglio».

È stata una grande riconferma per Ecommerce HUB®, che, a distanza di due anni dall’ultima edizione in presenza, è ancora una volta uno dei principali eventi dedicati al commercio elettronico e al marketing online. Sono stati oltre 2 mila i visitatori – per l’80% operatori del digital marketing e del mondo della comunicazione – che hanno varcato la soglia della futuristica Multimedia Valley di Giffoni, così come decine sono stati gli ospiti di eccezione che hanno impreziosito questa ottava edizione.

Formazione, networking e molto di più

L’edizione di quest’anno, oltre che per la nuova location, si è contraddistinta per la ricca offerta formativa. La possibilità di poter disporre di più sale ha consentito di organizzare tre eventi in uno e di ospitare decine di relatori di fama internazionale, che sono stati il cuore pulsante di Ecommerce HUB® 2022. Un’incredibile opportunità per i protagonisti del settore e i merchant di conoscere le novità e le tendenze del momento, ma anche per le aziende espositrici che sono entrate in contatto con un pubblico solitamente restio a presenziare a eventi fuori sede.

Accanto alle sale principali, è tornata l’Ecommerce Arena: uno spazio completamente dedicato alle aziende che, in maniera fluida, hanno potuto mostrare le soluzioni per essere sempre più competitivi sul mercato globale. Ultimo, ma non meno importante, i Workshop Advanced, che, come sempre, hanno offerto una formazione ancora più verticale su argomenti specifici del commercio elettronico e del marketing online.

«Quest’anno si è presentata davanti a noi una vera e propria sfida – ha spiegato Alfonso Annunziata, organizzatore dell’evento – i numeri della giornata, i feedback raccolti dai partecipanti e dai partners ci permettono di dire che quest’anno l’evento si è consacrato su scala nazionale ed è a oggi uno dei più importanti del panorama».

Premio 4eCom: ecco i vincitori

Nell’ambito dell’evento, poi, si è svolto il Premio 4eCom, un riconoscimento al valore dell’ecommerce e al duro lavoro svolto dai merchant. Quattro le categorie a concorso: Best Packaging, Migliore User Experience, Miglior Sito Emergente e Best of the Best. Per la prima categoria è stato premiato Vico Food Box, specializzato nella vendita di prodotti del settore food made in Italy. La Migliore User Experience, invece, è stata quella di Midland Europe, realtà specializzata nella progettazione e produzione di strumenti di telecomunicazione. È attivo nel settore socio-sanitario, invece, il Miglior Sito Emergente: si tratta di Delivery Care, che offre assistenza per tutta la famiglia direttamente a domicilio. In ultimo, per la categoria Best of the Best, è stato premiato Aosom specializzato nella vendita di prodotti per la casa e non solo.

Informazioni su Ecommerce HUB®

Ecommerce HUB® dal 2015 è punto di riferimento in Italia sui temi del commercio elettronico e del marketing online. Ha riunito i player e professionisti del settore, con l’obiettivo offrire un quadro complessivo sui principali trend dell’ecommerce in Italia e all’estero.

Da sempre, la sua mission è di promuovere lo sviluppo dell’ecommerce e della cultura dell’innovazione, con l’obiettivo di aiutare le imprese a rimanere competitive e i professionisti a ottenere nuove competenze nel mercato del lavoro digitale, attraverso notizie, newsletter, formazione, webinar, masterclass, eventi e tanto altro ancora.

Dal 2021, a tal proposito, Ecommerce HUB® ha esteso il proprio raggio d’azione con un unico grande obiettivo: diventare un ecosistema completo a supporto delle aziende, uno spazio interattivo e stimolante di formazione, ispirazione e networking dove si delineerà il futuro dell’economia digitale.