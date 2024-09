Amalfi, turisti e residenti scrivono insieme galateo

Il Comune di Amalfi e la DMO Visit Amalfi chiamano i cittadini a raccolta per promuovere la redazione di un Galateo del Turista, ovvero un prontuario di buone prassi e comportamenti consapevoli per vivere la Città in maniera più responsabile. E ciò avverrà attraverso il coinvolgimento dell’intera comunità mediante la compilazione di un questionario, i cui risultati potranno ispirare atteggiamenti più responsabili a salvaguardia dell’ambiente e un approccio più rispettoso della comunità locale e degli stessi turisti.

«Creare un legame tra comunità locale e visitatori ed un percorso condiviso di cura e attenzione al patrimonio culturale, materiale e immateriale di Amalfi che, come sancito dall’UNESCO, appartiene all’intera Umanità. È questa la visione che ispira la redazione del Galateo del Turista con cui intendiamo far conoscere piccole regole, ma soprattutto usi e abitudini per far sentire i nostri ospiti parte della nostra comunità, durante la loro permanenza» dichiara il primo cittadino, Daniele Milano.

L’iniziativa rientra nelle “Azioni per un turismo più sostenibile” presentate dal Sindaco Daniele Milano il 4 settembre 2024. Undici ambiti di intervento volti a una migliore gestione del territorio e del fenomeno turistico, che puntano a creare un maggiore equilibrio nello sviluppo economico, sociale, culturale e ambientale.

«Attraverso i feedback al questionario, proveremo a sintetizzare quei comportamenti che i residenti vorrebbero far conoscere a visitatori e ospiti, per evidenziare a chi arriva quali sono i comportamenti da evitare. Non lo faremo con dei divieti, ma attraverso una campagna social per cercare di indirizzare le persone e far capire che più che turisti e visitatori di passaggio sono dei veri ospiti della Città di Amalfi, una comunità composta da persone che vivono e lavorano in questo luogo. Il Galateo del Turista non sarà un’imposizione, ma una formulazione collegiale, esempio di democrazia partecipata che raccoglie gli stimoli e le esigenze di tutte le parti sociali e tende a preservare la bellezza e il decoro di Amalfi. Desideriamo coinvolgere in questo grande progetto per un Turismo più sostenibile tutti i cittadini, rendendoli partecipi di un percorso condiviso per migliorare e bilanciare qualità della vita e dell’offerta turistica» prosegue il Sindaco di Amalfi Daniele Milano.

Il questionario è disponibile al seguente link e sarà compilabile entro mercoledì 25 settembre 2024: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe69B0bnPCkq7xXUDSugFZDMt7zSe480_JSMsfTfNdVUZX5-g/viewform.

Terminata la fase di raccolta si procederà con l’analisi dei questionari e la successiva redazione del Galateo del Turista che sarà promosso anche con campagne multilingue di comunicazione e sensibilizzazione online e offline, attraverso i canali di Visit Amalfi e del Comune di Amalfi.

«Il turismo, su base nazionale e internazionale, viene associato sempre più frequentemente a criticità e disagi per la popolazione – conclude il Sindaco Daniele Milano – Questa narrazione è negativa e soprattutto rischia di ingenerare, come pure è accaduto in molte località, sentimenti anti-turistici. Per questo motivo Amalfi ha deciso di “gestire e non subire” il turismo, dotandosi di un Piano per il Turismo redatto dal prof. Josep Ejarque e istituendo la DMO Visit Amalfi (Destination Management Organization)».