Innovazioni tecnologiche e scelte alimentari, convegno a Paestum

I saluti iniziali saranno affidati al Magnifico Rettore dell’Università Federico II, Prof. Matteo Lorito, al Direttore del Dipartimento di Agraria, Prof. Danilo Ercolini, e al Presidente della Provincia, Avv. Francesco Alfieri. Seguirà un tavolo tematico con la partecipazione di figure di spicco come il Dott. Felice Assenza, Capo Dipartimento dell’ICQRF-MASAF, la Dott.ssa Flora Della Valle dell’Assessorato Agricoltura della Regione Campania, e la Direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia, Tiziana D’Angelo.

Il convegno intitolato “Innovazioni tecnologiche e scelte alimentari: responsabilità e tutele nel mercato globale” si terrà il 4 ottobre 2024 presso l’ex Tabacchificio di Paestum ed è organizzato dal Casial, Centro di ricerca del Dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli Federico II. L’evento rappresa un’occasione di confronto tra ricercatori e giuristi per approfondire tematiche attuali di grande rilevanza.

Il convegno si articolerà in due sessioni, coinvolgendo accademici delle discipline giuridiche ed economiche, il Presidente di Sezione del TAR Salerno, Dott. Nicola Durante, e giovani studiosi. Tra gli altri, interverranno docenti universitari, quali Ferdinando Albisinni, Paola Adamo, Vincenzo Cuffaro, Virginia Zambrano, Stefano Masini e Teresa Del Giudice.

La direzione scientifica è composta dai professori Prospero Di Pierro, Antonio Musio e Francesco Aversano. L’organizzazione è a cura del CAISIAL, con il supporto della Gamet Onlus e del suo presidente Dott. Giuseppe Ametrano.

Sarà presente altresì il Presidente Luigi Scorziello del Distretto rurale e culturale “Cilento Antico”.

Durante l’evento verranno presentate le attività di ricerca e sviluppo del CAISIAL, con particolare riferimento alle ultime innovazioni nel settore agroindustriale. Si discuteranno i temi della sostenibilità nel comparto agroalimentare, delle scelte e della corretta informazione dei consumatori, nonché dei processi di innovazione tecnologica, come leve per un confronto aperto e qualificato in un contesto caratterizzato da cambiamenti climatici e digitalizzazione dei mercati globali.

Verrà dato spazio alla valorizzazione delle produzioni di qualità e ai nuovi modelli di governance europea e nazionale. L’obiettivo finale del convegno è quello di sviluppare una visione condivisa sulle nuove dinamiche di innovazione nel settore agroalimentare e sugli strumenti di tutela possibili in un mercato sempre più vasto e complesso.