A Padula il Museo Multimediale della Pace Universale.

Sarà il bellissimo scenario di Padula, già patrimonio UNESCO con la sua mastodontica Certosa, ad ospitare il Museo Multimediale della Pace Universale.

Da un’iniziativa del Presidente del Comitato Nazionale Tecnico per l’Autoimpiego – dott. P. Angelo Cicalese – e del Presidente Provinciale dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra – Prof. Giuseppe Paladino – nasce questa importante progettualità volta a promuovere e perseguire la cultura della pace nel mondo, quale ideale indispensabile a cui tendere.

Il Museo consisterà in un percorso multimediale volto all’analisi, studio e riflessione sugli aspetti storico-culturali ed artistici che hanno caratterizzato l’evoluzione della pace nella storia dell’umanità fino a giungere ai nostri giorni, in contrapposizione alla guerra e a tutte le forme di violenza. Avrà come obiettivo cardine la promozione della cultura della Pace, della collaborazione tra i popoli e del rigetto della violenza in ogni sua forma, mostrando al contempo i vantaggi, gli effetti e le implicazioni che la pace e la serena convivenza hanno determinato nei popoli.

A conferire ulteriore valore aggiunto alla progettualità sarà l’incentivo finanziario che verrà utilizzato per la realizzazione di questa importante mission, ovvero la misura Cultura Crea 2.0 – cap.IV, volta a promuovere, valorizzare e mettere in rete i siti Unesco, pregio inestimabile del patrimonio culturale nazionale.

Ciò conferirà al progetto oltre che il pregevole fine meritorio della promozione della pace in un momento storico molto delicato come quello attuale, anche la promozione del territorio in termini di audience development dei siti UNESCO campani come richiesto dal medesimo bando.

Un’iniziativa molto attuale ed utile – conclude il presidente Cicalese – per un importante messaggio di vera umanità che al contempo promuove in termini positivi la conoscenza e lo sviluppo dei nostri territori. Ovviamente tutti i Siti ed Enti interessati sono invitati ad aderire all’iniziativa.