Torna il Piccolo Poetry Slam, la gara di poesie fuori dalle righe, sabato 18 a Battipaglia.

Dopo il successo del primo Poetry Slam, tenutosi a Battipaglia lo scorso 21 ottobre, si replica il prossimo 18 novembre con l’inizio del torneo ufficiale, valido per il campionato regionale 2022/2023 organizzato dal Caspar, Campania Slam Poetry.

Il torneo, che si terrà presso Il Piccolo di Battipaglia in via Olevano 40, consiste in quattro incontri.

I primi tre si terranno tra novembre a febbraio, nel corso dei quali si sfideranno almeno diciotto tra poeti e poetesse a colpi di versi originali.

Di questi, sei arriveranno al quarto appuntamento di marzo, la finale, che decreterà i partecipanti alle semifinali e finali regionali di maggio e giugno.

A contornare la sfida poetica, Il Piccolo di Battipaglia ripropone un vernissage artistico allestito da Faber Artis, che ospiterà le opere di Matteo Vocino, e una performance, questa volta interattiva, degli Elettropainting (duo formato da Marialinda Toriello e Benedetto Battipede). Il tutto sostenuto, ormai come solida certezza, dalle armonie estemporanee create dal maestro Dario Carbone.

Si inizia dunque Venerdì 18 Novembre alle 19:30, con consueto angolo ristoro e open space interattivo, organizzato nell’ottica di riappriopriarci della vita reale e della socialità anche attraverso la mescolanza di arte e tecnologia.

Dalle 21:00 si posizionano le sedie e si dà inizio allo slam, ammaestrato di nuovo da Andrea Doro, membro del Caspar e noto animale da palco, spalleggiato dall’istrionico Cicciomede (Francesco Di Concilio).

“Faremo tesoro delle criticità come dell’entusiasmo dello scorso evento per offrire al pubblico e alla città nuove esperienze culturali e diventare un punto di riferimento creativo”, ha chiosato Gennaro Paraggio, promotore dell’evento, e, date le premesse, non esiste motivo per non crederci.

Link all’evento Facebook:

https://www.facebook.com/events/2073425466186525/2073446566184415