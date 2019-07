Chiena For Life, 3 e 4 agosto a Campagna con gli artisti di strada.

La sesta edizione della manifestazione di beneficenza “Chiena For Life”, in programma il 3 e il 4 agosto a Quadrivio di Campagna (Salerno), sarà caratterizzata da un’importante novità. Ovvero “Chiena For Life Graffiti Jam”, un evento nell’evento, che vedrà la partecipazione di diversi writer provenienti da tutta Italia, che si cimenteranno nel ripristinare i muri che circondano la piazza “Angeli della Strada”.

“Chiena For Life” nasce nel 2014 come campagna di sensibilizzazione dedicata all’uso responsabile dell’acqua e alla raccolta di fondi per la costruzione di pozzi in Nigeria e di case famiglia per le donne vittime di violenza.

«Negli anni, l’evento si è evoluto arricchendosi sempre più di nuove attività» dice Stefano Riviello uno degli organizzatori e ideatori della kermesse «dalla partita di beneficenza con la Salernitana alle giornate ecologiche in tutto il territorio campano, fino alle borse di studio per gli studenti. Quest’anno, due le importanti novità: una palestra per la ginnastica a corpo libero e, soprattutto, la collaborazione con diversi writer provenienti da tutt’Italia».

“Chiena For Life Graffiti Jam” consisterà nella realizzazione di interventi artistici sui muri che circondano piazza “Angeli della Strada”, già celebre per l’intervento di street-art realizzato dagli artisti Ella & Pitr nel 2015. Il 3 e il 4 agosto i writers saranno impegnati in una performance sul tema dell’acqua.

A organizzare l’evento nell’evento è la DRAK Crew, storica crew battipagliese che, in occasione del ventennale di quest’anno, ha deciso di festeggiare con un’iniziativa tra arte e solidarietà. Tra gli ospiti: Amed & Gemi, Bomb, Calè, Chen, La180, Luispak, Jbranko, Kelm, Korvo, Kute, Oniro Sawe, Sho, Stra e Trip.

A chiudere la manifestazione, il 4 agosto dalle ore 22, sarà il rapper napoletano Clementino, che si esibirà in concerto.

L’evento cadrà nei giorni della “Chiena”, la celebre festa di Campagna durante la quale le strade cittadine vengono invase dall’acqua del fiume che le attraversa e che quest’anno durerà dal 13 luglio al 17 agosto.

Da sabato 27 luglio fino alla conclusione dell’evento in via Cesarano, nel centro storico di Campagna, sarà inoltre aperta la mostra del fotografo Marco Giannattasio che, attraverso i suoi scatti, intende raccontare le situazioni drammatiche di paesi come la Nigeria afflitte da gravi carestie, malattie e povertà. Luoghi dove opera la Onlus “S.O.Solidarietà” che, insieme a Legambiente Campania, è tra i promotori della raccolta fondi destinata all’emergenza idrica globale.