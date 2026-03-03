Visita del Governatore del “Distretto Rotary 2101”, Angelo Di Rienzo, al “Rotary Club Salerno Picentia”.

“Oggi più che mai, dopo 121 anni dalla sua fondazione, c’è necessità di Rotary: c’è necessità di un Rotary che sia in grado di intercettare le istanze e le speranze dei territori, come ben fa il “Rotary Salerno Picentia”. Lo ha affermato con gioia l’architetto Angelo Di Rienzo, Governatore del “Distretto Rotary 2101” che comprende tutti i Club Rotary operanti sul territorio della Regione Campania, in occasione della sua visita al “Rotary Club Salerno Picentia” presieduto dal dottor Lucio Bojano, tenutasi presso l’Hotel Mediterranea di Salerno. Il Governatore Angelo Di Rienzo, ha apprezzato il lavoro portato avanti con impegno da tutti i soci del Club:” Soprattutto a vantaggio delle persone meno fortunate. Un Club moderno che riesce ad essere unito per fare del bene. Importante la grande capacità di sapersi relazionare con le istituzioni e con le associazioni del territorio che come noi hanno la stessa vocazione al Service”. Il Presidente Lucio Bojano ha illustrato al Governatore i tanti progetti realizzati nella prima parte dell’anno sociale a partire dal progetto dedicato al “Centro Antiviolenza Anna Borsa” di Pontecagnano Faiano:” Grazie allo spettacolo di solidarietà “Muyer”- Storie di Donne”, tenutosi presso il teatro “San Paolo” di Pontecagnano nell’ambito delle manifestazioni del 25 novembre “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro donne, al quale parteciparono oltre duecento persone, abbiamo raccolto tremila euro che abbiamo consegnato alla responsabile del Centro Antiviolenza, la dottoressa Erminia Maiorino che potrà offrire a più di dieci donne ospiti del “Centro Antiviolenza”, in fuoriuscita dalla violenza, un percorso di orientamento al lavoro e di reinserimento lavorativo. Lo spettacolo fu organizzato insieme a tutti i Club della famiglia rotariana. Con i Club Rotary : “Salerno”, presieduto da Francesco Caggiano; “Salerno Duomo”, presieduto da Gaetano Cuoco; “Salerno Est” presieduto da Ermanno Lambiase; “Salerno Nord dei Due Principati” presieduto da Vittorio Villari; “Paestum Centenario” presieduto da Carrie Elise Rodella; con i Club Inner Wheel:” Salerno Carf” presieduto da Marcella Anzolin e “Salerno Est” presieduto da Mirella Amato; con il “Distretto Rotary 2101”, presieduto dal Governatore Angelo Di Rienzo, e con il “Distretto 210” dell’Inner Wheel presieduto da Trofimena Forte”. Il Presidente Bojano ha anche annunciato che il progetto continuerà:” Il Rotary diffonderà questa iniziativa presso le aziende del territorio per fare in modo che le donne vittime di violenza possano inserirsi nel mondo del lavoro”. Il Presidente Bojano ha ricordato anche altri progetti realizzati dal Club, come quello del dono di un tavolo da Ping Pong, fornito di rete, racchette e palline, ai detenuti della Casa Circondariale “Antonio Caputo” di Salerno, in collaborazione con l’Associazione Italiana Cultura Sport (AICS) Comitato Provinciale Salerno APS, presieduta dall’avvocato Marco De Luca, per offrire momenti di attività ricreativa all’interno del carcere e migliorare il benessere psicofisico dei detenuti, promuovendo il movimento e l’interazione sociale. Il dottor Bojano ha ricordato anche la consegna di un defibrillatore semiautomatico a Don Ciro Torre parroco della Chiesa del “Gesù Redentore”, nel Quartiere Europa”, alla quale afferiscono più di quindicimila fedeli del quartiere, molti dei quali vivono nella marginalità e hanno bisogno di aiuto oltre che della cura pastorale del parroco. Il progetto è stato realizzato insieme al “Rotary Club Salerno Duomo” presieduto dal dottor Gaetano Cuoco. Il Presidente Bojano ha ricordato il progetto “Vestiamo il Prossimo”:” Abbiamo donato abiti usati, in ottimo stato, alle persone della nostra città che vivono nel disagio. Anche il Vescovo di Salerno, Monsignor Andrea Bellandi ha partecipato con entusiasmo donando alcuni suoi maglioni usati, comprendendo l’importanza dell’iniziativa di solidarietà. In occasione dell’Epifania abbiamo donato anche dei giocattoli ai bambini della parrocchia”. Il Presidente Bojano ha anche ricordato che è stato attivato il progetto “Trame Africane”:” Consegneremo due borse di studio alla scuola di infermeria di un ospedale in Kenia; stiamo organizzando un progetto di inclusione con la cooperativa sociale “Il Villaggio di Esteban” che nel mese di giugno metterà in scena uno spettacolo teatrale con persone che vivono situazioni di disagio. Il sei maggio inoltre avremo come ospite del Club il Dottor Paolo Antonio Ascierto, eminente oncologo, direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative presso l’Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di Napoli”. Il Presidente Bojano ha donato al Governatore il salvadanaio contenente il ricavato raccolto in occasione del progetto dedicato alla raccolta fondi da devolvere alla “Rotary Foundation” a favore del progetto di eradicazione della Polio nel mondo. Presentate dal Prefetto Rocco Di Riso le autorità rotariane presenti: il Segretario Esecutivo Distrettuale Mario Petraglia; il Past Governor Marcello Fasano Presidente della Commissione Distrettuale per l’Effettivo; l’Assistente del Governatore Maria Luisa De Leo; il Facilitatore Distrettuale Giacomo Gatto e tutti i presidenti dei Club Salernitani. Aniello Palumbo

