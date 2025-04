Venerdì 25 ingresso gratuito al Museo di Pontecagnano

Venerdì 25 aprile 2025 alle ore 11.00, in occasione dell’anniversario della Liberazione, che prevede l’ingresso gratuito in tutti i musei e parchi archeologici del Ministero della Cultura, il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano, in collaborazione con il Comune di Pontecagnano Faiano, l’Associazione Nuova Officina e Avalanche 43, ospiterà la mostra documentaria “Libertà: un dono dal passato. Percorso tra reperti, documenti e illustrazioni”.

Nell’ottantesimo anniversario del 25 aprile, ricorrenza altamente simbolica per la storia del nostro Paese, l’iniziativa di commemorazione e approfondimento al Museo rappresenta una importante occasione di condivisione del nostro patrimonio storico e di riflessione sui temi della difesa della libertà, in un periodo fortemente turbato da venti di guerra e contrasti tra le nazioni.

La mostra documentaria, allestita negli spazi museali, intende offrire al visitatore uno spaccato del periodo compreso tra il 1943 e il 1945, promuovendo la memoria storica all’insegna dei valori universali della pace, della libertà e della democrazia.

Gli oggetti in esposizione (uniformi da combattimento, materiale sanitario, effetti personali, mappe, fotografie e documenti di propaganda) provengono dalla collezione privata dei fratelli Capozzolo, costituita grazie alla ricerca ventennale sul territorio salernitano e del Sud Italia. Un filmato accompagna la narrazione e ripercorre le tappe dell’avanzata delle truppe alleate e i momenti salienti che condussero alla Liberazione. L’esposizione è arricchita dalle illustrazioni realizzate da Mauro Biani, Fogliazza (Gianluca Foglia) e Vincenzo Odore, ispirate al 25 aprile.

L’iniziativa sarà aperta dai saluti istituzionali della Direttrice del Museo archeologico nazionale di Pontecagnano, Serena De Caro, e del Sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara. Seguiranno gli interventi di Antonio Squitieri, dell’Associazione “Nuova Officina”, e di Pasquale Capozzolo, di “Avalanche 1943”, che guideranno i visitatori lungo il percorso espositivo insieme ai rappresentanti delle associazioni N.S.A.F. – Noi soldati al fronte e Italy war route.

L’esposizione sarà visitabile fino a domenica 4 maggio 2025.

Info

Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano “Gli Etruschi di frontiera”

Via Lucania – Pontecagnano Faiano (SA)