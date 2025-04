Scomparsa del Papa, il cordoglio dell’Arcivescovo

Appresa l’improvvisa e triste notizia della salita al Cielo di Papa Francesco, l’Arcivescovo S.E. Monsignor Andrea Bellandi, il Vescovo Ausiliare, S.E. Monsignor Alfonso Raimo, e tutta la Chiesa di Salerno-Campagna-Acerno, nella fede del Cristo Risorto, elevano a Dio preghiere di suffragio al grande Pastore che, in questi anni, ha guidato con lungimiranza la Chiesa sui sentieri della missione e del dialogo.

Si invitano tutte le parrocchie e comunità a organizzare momenti di preghiera per Papa Francesco.

L’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, ha disposto che in ciascuna Forania, mercoledì sera, in una chiesa giubilare indicata dal Vicario foraneo, si terrà un’unica Veglia di preghiera per Papa Francesco. Per le Foranie di Salerno est e Salerno ovest, la Veglia è prevista il 23 aprile 2025, alle ore 20.30, presso la Cattedrale.

L’Ufficio Liturgico Nazionale ha predisposto due schemi di preghiera: uno per la Veglia e uno per il Santo Rosario. Rispondendo all’invito del Cardinale Matteo Zuppi, Presidente della CEI, dunque, anche l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno si unisce in preghiera per il Santo Padre, salito al Cielo alle 7.35 di lunedì 21 aprile 2025.