UNISAOrienta Experience, 3 giorni di orientamento

L’Università degli Studi di Salerno apre le porte agli studenti e alle studentesse degli Istituti Scolastici Superiori per le prime tre giornate di “UNISAOrienta Experience”, il programma di orientamento alla futura scelta universitaria, promosso lungo tutto l’anno dal Centro di Orientamento e Tutorato di Ateneo (CAOT), per le aspiranti matricole.

Le giornate, che si terranno da mercoledì 10 dicembre a venerdì 12 dicembre, consentiranno agli studenti di conoscere l’Università di Salerno, inquadrare il contesto della formazione post-diploma, gli elementi utili per autovalutare le proprie competenze, le diverse opportunità formative offerte dai 17 Dipartimenti dell’Ateneo, nonché le prospettive occupazionali possibili per ciascun percorso di studio.

UNISAOrienta Experience sarà l’occasione per i giovani diplomandi di avere una prima esperienza diretta della vita universitaria, grazie all’interazione con i docenti e il personale dell’Ateneo e attraverso la visita agli spazi e alle strutture dell’Ateneo.

IL PROGRAMMA DELLE PRIMA GIORNATA DI ORIENTAMENTO

Il Day 1 di UNISAOrienta Experience si terrà domani mercoledì 10 dicembre, dalle ore 9.00 in Aula Magna “V.Buonocore” (Edificio A2) al campus di Fisciano, e sarà aperto dal Saluto istituzionale di “Benvenuto alle Matricole” del Rettore Virgilio D’Antonio e della Delegata del Rettore all’Orientamento, la prof.ssa Maria Sarno.

La plenaria sarà l’occasione per presentare UniSa con i suoi 17 Dipartimenti, i corsi di studio, le opportunità di formazione e di crescita, l’atmosfera di un Ateneo-Campus aperto al mondo.

Una finestra speciale della prima giornata sarà dedicata alla celebrazione della “Settimana per l’Educazione alla Sostenibilità”, evento nazionale a cui l’Ateneo ha aderito con il supporto di tutti i suoi Dipartimenti. A illustrare l’importanza per le nuove generazioni di un futuro più equo e sostenibile saranno: la prof.ssa Mina Mazzeo – Delegata del Rettore per la Sostenibilità Ambientale e il Green Campus, la prof.ssa Rita Patrizia Aquino – Chair Cattedra UNESCO Plantae Medicinales Mediterraneae, la prof.ssa Marialuisa Saviano – Coordinatrice Gruppo di Lavoro UNISA “Educazione alla Sostenibilità” e il prof. Aurelio Angelini – Presidente Comitato Nazionale per l’Educazione alla Sostenibilità – Agenda 2030.

A chiusura della plenaria in Aula Magna, dalle ore 11.00 si aprirà la Sessione di incontri tematici con i Dipartimenti dell’Ateneo. Le scuole potranno muoversi tra i desk di orientamento dei singoli Dipartimenti, allestiti sui diversi livelli dell’edificio A2, per dialogare con i docenti e conoscere da vicino i corsi di studio di interesse. La giornata proseguirà con il tour esplorativo negli spazi esterni del campus.

IL PROGRAMMA DELLE GIORNATE SUCCESSIVE

La seconda giornata di orientamento, in programma giovedì 11 dicembre dalle ore 9.00 in Aula Magna, vedrà protagonisti due dei 17 Dipartimenti dell’Ateneo. A presentare i loro corsi di studio, con le opportunità formative e professionali connesse, saranno in questa giornata: il Dipartimento di Matematica (DIPMAT), con l’intervento del Direttore Raffaele Cerulli e della Delegata per l’Orientamento Cristina Coppola, e il Dipartimento di Studi Umanistici (DIPSUM) con la partecipazione del Direttore Carmine Pinto e della Delegata per l’Orientamento Iolanda Alfano.

La terza giornata, venerdì 12 dicembre, partirà sempre dalle ore 9.00 in Aula Magna di Ateneo e vedrà l’intervento di altri due Dipartimenti UniSa. A raccontare il proprio “universo formativo” saranno in questa giornata: il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione (DISPC), con l’intervento del Direttore Gianfranco Macrì e del Delegato per l’Orientamento Salvatore Vigliar, e il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”, con la partecipazione del Direttore Annibale Alessandro Puca e della Delegata per l’Orientamento Giulia Savarese.

Sul sito di Ateneo, a questo link, tutte le informazioni utili sulle singole giornate (promosse del quadro della Missione 4 PNRR “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università”).

