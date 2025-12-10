Sconfinamenti: la voce dei detenuti di Eboli diventa libro

Una raccolta di voci che attraversa il muro del carcere e raggiunge l’intera comunità: Sconfinamenti, il nuovo libro di Massimo Baraldi, edito da Multimedia Edizioni, nasce dal dialogo avviato tra l’autore e i giovani soci del Club Kairos di Banca Campania Centro con i detenuti della Casa di Reclusione di Eboli, diretta dalla dott.ssa Concetta Felaco, in occasione della presentazione, alcuni mesi fa, di un altro libro di Baraldi, “Tre giorni nella vita”. Un’esperienza che accese la voglia di tutti i presenti di provare a replicarla proprio con gli ospiti dell’istituto penitenziario ebolitano.

Il volume raccoglie le parole vive e profonde di 22 persone detenute, che in queste pagine raccontano storie di vita, errori, cadute, ma anche di coraggio, memoria e desiderio di riscatto. Un progetto culturale e sociale reso possibile grazie al contributo di Banca Campania Centro, che conferma il suo ruolo di banca differente, vicina alle persone e alle comunità, e al sostegno e alla collaborazione di La Casa della Poesia, insieme alla Direzione dell’istituto penitenziario.

Il progetto si inserisce nel percorso che Banca Campania Centro porta avanti da anni a favore del territorio, con un’attenzione particolare alle fragilità sociali.

Come sottolinea il Presidente di Banca Campania Centro, Camillo Catarozzo:

«Sostenere “Sconfinamenti” di Massimo Baraldi, significa credere nel potere della parola come strumento di rinascita e di relazione. Ringraziamo la Direttrice Concetta Felaco, gli operatori della Casa di Reclusione di Eboli e La Casa della Poesia per aver reso possibile un progetto che rimette al centro l’umanità, la cultura e la responsabilità collettiva. Una banca di comunità ha il dovere di generare ponti: tra chi vive dentro e chi vive fuori, tra fragilità e opportunità, tra passato e futuro».

Le presentazioni del 12 dicembre:

📍 Ore 10.00 – Casa di Reclusione di Eboli

Presentazione in anteprima, riservata ai detenuti autori del libro, alla presenza della dott.ssa Concetta Felaco, del Presidente Camillo Catarozzo, dell’autore Massimo Baraldi e dei referenti di La Casa della Poesia.

📍 Ore 18.00 – Salotto Comunale, Municipio di Battipaglia

Presentazione pubblica con:

Camillo Catarozzo , Presidente Banca Campania Centro;

, Presidente Banca Campania Centro; Massimo Baraldi , autore;

, autore; Sergio Iagulli e Raffaella Marzano , fondatori di La Casa della Poesia;

e , fondatori di La Casa della Poesia; Samuele Ciambriello, Garante Campano delle persone private della libertà personale.

Un’occasione per incontrarsi, ascoltare, comprendere e costruire insieme una comunità più giusta e inclusiva.

Massimo Baraldi è originario della Bassa modenese, cresciuto a Imperia e, nel tempo, diventato comasco. È nato il 19 febbraio del 1966. Nel 2002 ha pubblicato un’apprezzata traduzione dal russo dell’opera di Vladimir Majakovskij “Per la voce” ed è autore di alcuni romanzi e testi teatrali. Scrive per la rivista russa “Ozero Komo”. Affascinato dalla contaminazione tra forme espressive, collabora con fotografi, scultori e musicisti. Tra i suoi lavori “ibridi” è di particolare interesse il cortometraggio “Urban Dream” (2010), realizzato sull’asse Como–Roma–Atlanta con la regista Carola De Scipio e il compositore Giovanni Bataloni. “Il giro del mondo in 80 bambini” e “Tre giorni nella vita” sono due dei suoi libri più conosciuti.

