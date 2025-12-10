Visite annullate all’insaputa dei pazienti, scoppia il caso al Ruggi

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
articoli natalizi, decorazioni, piatti e stoviglie per Natale, fiocchi e ghirlande, arredo natalizio a prezzi scontati su IdeaCasapiu.it
alberi di Natale sintetici da 180 cm a 270 cm. con led e decorazioni a prezzi scontati su IdeaCasapiu.it
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace

Si moltiplicano i casi di visite annullate a insaputa dei pazienti e di prenotazioni rinviate di oltre un anno in Campania.

Un fenomeno accaduto anche al “Ruggi” di Salerno, attraverso il sistema di prenotazione della Regione.

L’episodio emblematico è quello di un paziente che, dopo aver richiesto una visita dermatologica a settembre, aveva ottenuto come prima data utile il mese di ottobre. Sul foglio di prenotazione, però, risulta una presunta “rinuncia” dell’assistito, che fa slittare automaticamente il controllo al maggio 2026. Tutto regolare, con un dettaglio non irrilevante: il paziente non ha mai rinunciato alla visita di ottobre.

A denunciare la vicenda è Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc, che punta il dito contro il sistema regionale di gestione delle prenotazioni e contro l’emergenza liste d’attesa.

«Siamo di fronte a un meccanismo che umilia i cittadini», dichiara Polichetti. «Non è possibile che visite prenotate correttamente vengano annullate senza che il paziente ne sappia nulla. È un modo inaccettabile di gestire la sanità pubblica».

Polichetti sottolinea come tali episodi non siano isolati: «Le liste d’attesa in Campania sono vergognose. I cittadini sono costretti a rincorrere prestazioni che dovrebbero essere garantite, mentre il sistema crea ostacoli invece di rimuoverli».

Il dirigente nazionale dell’Udc annuncia inoltre iniziative politiche e istituzionali: «Porteremo questo caso in Parlamento. La sanità non può essere ostaggio di disfunzioni e disservizi: è tempo di rimettere al centro trasparenza, efficienza e rispetto per i pazienti».

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE