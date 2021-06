UNISA, un anno insieme, martedì 29 in Aula Magna.

Martedì 29 giugno l’Aula Magna “V.Buonocore” del campus di Fisciano ospiterà l’evento “UNISA, un anno insieme”, un’occasione per ripensare al lavoro e all’impegno profusi dall’Ateneo nel corso dell’ultimo anno e, soprattutto, un momento di incontro con la comunità universitaria.

Alle ore 11.00 l’evento si aprirà con il saluto istituzionale del Magnifico Rettore Vincenzo Loia alla presenza del personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo.

Alle ore 11.30 sarà il momento della premiazione “#IlMioRitornoaUNISA“, il contest fotografico promosso per gli studenti in queste settimane. Tra le numerose immagini ricevute attraverso il canale istituzionale Instagram, la Giuria UNISA ne ha selezionate due che saranno ufficialmente presentate al pubblico della manifestazione, in presenza degli/delle studenti/esse che le hanno realizzate.

L’evento svolgerà nel rigoroso rispetto del Protocollo di sicurezza in materia di prevenzione e contrasto al Covid-19 e pertanto i posti a sedere saranno contingentati. Nell’osservanza di tali limitazioni, si potrà accedere solo su invito.