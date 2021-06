Salerno Letteratura, Saviano: presentano il libro di Roberto De Luca.

Roberto Saviano torna a parlare del governatore della Campania, Vincenzo de Luca. Lo fa in occasione della presentazione, il prossimo 25 giugno, al festival Salerno Letteratura, del libro del figlio Roberto de Luca che definisce in maniera ironica “un grande letterato”.

“La domanda è – dice in un video su twitter – chi sta partecipando a questi festival in Campania, come si sente ad accogliere la richiesta di partecipazione sapendo che la presidenza della Regione manipola, decide impone tramite i suoi omini e vincola la partecipazione?” (ANSA).