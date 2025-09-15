Umanizzazione delle cure, Università di Salerno 8 ottobre

Mercoledì 8 ottobre 2025 presso il Teatro di Ateneo dell’Università di Salerno a partire dalle ore 10:00 inizierà la prima Giornata per l’umanizzazione delle cure.

L’evento nasce con l’obiettivo di promuovere una riflessione condivisa sul valore della centralità della persona nei percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e assistenza.

L’appuntamento vuole unire istituzioni, professionisti, mondo del terzo settore e cittadini e proporsi come spazio di incontro tra pensiero, esperienze e linguaggi diversi, per riaffermare che la cura non può mai prescindere dalla dimensione umana della relazione tra chi cura e chi è curato.

La giornata è stata organizzata da Espansione, ente di formazione attivo da oltre venticinque anni nel campo della comunicazione e della didattica innovativa in partnership con il Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università di Salerno e con il contributo scientifico della professoressa Giuseppina Cersosimo, centro di ricerca e alta formazione che promuove l’analisi e la riflessione sui temi dell’innovazione sociale, dei diritti e delle politiche pubbliche.

Punti focali della giornata saranno:

1. La fiera delle idee: uno spazio espositivo animato da organismi istituzionali, associazioni e realtà del terzo settore, artisti e studiosi che presenteranno progetti, iniziative e buone pratiche legate all’umanizzazione delle cure.

2. Il convegno: momento centrale della giornata che vedrà la partecipazione di studiosi ed esperti del settore. Tra questi il prof. Silvio Garattini, farmacologo e ricercatore di fama internazionale, fondatore dell’Istituto Mario Negri di Milano. Seguiranno relazioni e tavole rotonde con professionisti, accademici e operatori, per approfondire come integrare umanità, ascolto e qualità relazionale nei percorsi di cura.

3. I premi: due riconoscimenti legati al tema dell’umanizzazione delle cure. Il “Premio tesi di laurea per l’umanizzazione delle cure Pineta Grande Hospital” sarà conferito allo studente autore della migliore tesi dedicata all’umanizzazione delle cure. Un secondo premio, intitolato “Premio Umanizzare con la formazione – Villa dei Fiori” che sarà attribuito a una figura distintasi per impegno, competenza e risultati concreti nel campo della formazione dedicata all’umanizzazione delle cure.

4. Il concerto finale: per la conclusione dell’evento si esibirà in concerto l’orchestra sinfonica Sanitansamble, formazione musicale nata con finalità sociali ed educative, che unisce giovani musicisti in un progetto di inclusione, bellezza e cittadinanza attiva.

Programma Convegno 12 settembre

Mi piace: Mi piace Caricamento...