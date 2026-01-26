Turismo e internazionalizzazione, convegno a San Pietro a Corte

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Idea Casa vendita online di arredamento, oggettistica per la casa, bomboniere, complementi d’arredo, cucina, piccoli elettrodomestici e idee regalo
MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace

Convegno “Turismo, infrastruttura strategica e motore di sviluppo: Salerno verso l’internazionalizzazione”, in programma il 27 gennaio a Salerno presso la Cappella Palatina in San Pietro a Corte.

L’iniziativa riunirà istituzioni, amministratori, imprenditori e rappresentanti della filiera del turismo e dell’ospitalità per un confronto approfondito sulle prospettive di sviluppo della città nei mercati internazionali.

Al centro del dibattito vi saranno i temi dell’identità territoriale e del posizionamento competitivo, le opportunità offerte dai principali bacini esteri, il ruolo delle infrastrutture – dall’alta velocità al nuovo aeroporto, fino alla stazione marittima – e l’evoluzione delle competenze necessarie a garantire un’accoglienza all’altezza degli standard globali.

Un appuntamento pensato per mettere a sistema analisi, visioni e contributi qualificati, con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività di Salerno e favorire una crescita sostenibile e qualificata dei flussi turistici.

Salerno sta vivendo un momento decisivo: il crescente interesse internazionale rappresenta un’opportunità straordinaria per costruire un flusso turistico stabile, qualificato e capace di generare valore per l’intero territorio.

Per questo ti invitiamo a partecipare a un convegno dedicato al futuro turistico della città, pensato come un confronto aperto tra istituzioni, operatori e realtà locali.

L’iniziativa, promossa da Salerno Experience Network APS, nasce con l’obiettivo di individuare i fattori che possono rendere Salerno una destinazione riconoscibile e desiderabile sui mercati esteri, definendo priorità, strategie e azioni concrete per attrarre visitatori in modo sostenibile e competitivo.

La ricchezza culturale, il patrimonio naturale, le eccellenze enogastronomiche e le infrastrutture strategiche rappresentano un potenziale enorme.

Attraverso analisi, testimonianze e momenti di dialogo, la giornata vuole avviare un percorso condiviso che permetta alla città di esprimere pienamente questo potenziale e affermarsi come una destinazione di riferimento nel panorama mediterraneo.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE