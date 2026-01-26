Turismo e internazionalizzazione, convegno a San Pietro a Corte

Convegno “Turismo, infrastruttura strategica e motore di sviluppo: Salerno verso l’internazionalizzazione”, in programma il 27 gennaio a Salerno presso la Cappella Palatina in San Pietro a Corte.

L’iniziativa riunirà istituzioni, amministratori, imprenditori e rappresentanti della filiera del turismo e dell’ospitalità per un confronto approfondito sulle prospettive di sviluppo della città nei mercati internazionali.

Al centro del dibattito vi saranno i temi dell’identità territoriale e del posizionamento competitivo, le opportunità offerte dai principali bacini esteri, il ruolo delle infrastrutture – dall’alta velocità al nuovo aeroporto, fino alla stazione marittima – e l’evoluzione delle competenze necessarie a garantire un’accoglienza all’altezza degli standard globali.

Un appuntamento pensato per mettere a sistema analisi, visioni e contributi qualificati, con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività di Salerno e favorire una crescita sostenibile e qualificata dei flussi turistici.

Salerno sta vivendo un momento decisivo: il crescente interesse internazionale rappresenta un’opportunità straordinaria per costruire un flusso turistico stabile, qualificato e capace di generare valore per l’intero territorio.

Per questo ti invitiamo a partecipare a un convegno dedicato al futuro turistico della città, pensato come un confronto aperto tra istituzioni, operatori e realtà locali.

L’iniziativa, promossa da Salerno Experience Network APS, nasce con l’obiettivo di individuare i fattori che possono rendere Salerno una destinazione riconoscibile e desiderabile sui mercati esteri, definendo priorità, strategie e azioni concrete per attrarre visitatori in modo sostenibile e competitivo.

La ricchezza culturale, il patrimonio naturale, le eccellenze enogastronomiche e le infrastrutture strategiche rappresentano un potenziale enorme.

Attraverso analisi, testimonianze e momenti di dialogo, la giornata vuole avviare un percorso condiviso che permetta alla città di esprimere pienamente questo potenziale e affermarsi come una destinazione di riferimento nel panorama mediterraneo.

