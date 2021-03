Tra gli Alburni e il fiume Sele nasce “Olio Rosapepe”.

Nel pieno della pandemia c’è chi non smette di creare e a Contusi Terme nasce oliorosapepe.it una start-up di due giovani imprenditori che si reinventano portando in tavola un olio extra vergine d’oliva prodotto con metodi naturali e secondo tradizione. “Una linea completa, con aromatizzati al tartufo, peperoncino, porcino e altri gusti che esaltano le pietanze e coniugano un’estetica raffinata” afferma Emilfranco Viola creatore del marchio. Nato dalla molitura dei frutti di oltre 10.000 piante di olivo che si stagliano lungo le rive del fiume Sele e che guardano la maestosità dei monti Alburni olio Rosapepe è la speranza di rinascita per il territorio che in questo momento particolare sta subendo più che mai la crisi pandemica sul comparto turistico.

