Incontro con Chiara Vergani alla Biblioteca del Liceo Alfano I.

L’Autrice – pedagogista e criminologa – ha raccolto le testimonianze di genitori, insegnanti e studenti di ogni ordine di scuola di diverse città italiane ed è riuscita a creare, come sottolinea nella prefazione la giornalista RAI Elena De Vincenzo, un testo che è in parte narrazione e in parte saggio.

Il volume è suddiviso in due parti per renderne più agile la lettura: la prima è dedicata alle testimonianze di genitori, studenti e insegnanti, la seconda è un saggio.

Chiara Vergani ha riportato le testimonianze che le sono state inviate da diverse città e paesi italiani, rappresentando piuttosto bene le voci delle persone. “Alcune testimonianze – dice la scrittrice – sono davvero diverse da quanto tutti avremmo potuto aspettarci. Narrano spaccati di vita e vissuti reali, comprese le dinamiche famigliari verificatesi in tempo di didattica a distanza. Ho sentito l’esigenza di capire proprio come è stato ed è recepito il periodo di pandemia rispetto alla dimensione scolastica”.

Le testimonianze rivelano aspetti anche introspettivi dei protagonisti e modi di reagire diversi, partendo da situazioni anche molto differenti fra loro, rivelando come la pandemia e la conseguente esigenza di attivare la didattica a distanza per le scuole, abbiano impresso un corso inaspettato alle esistenze di tutti.

Nella seconda parte, il libro racchiude un compendio esplicativo sulla didattica a distanza, entrando nei dettagli di temi come la privacy, il cyberbullismo nella didattica a distanza, la funzione del docente che si evolve, il ruolo dei dirigenti scolastici, dei genitori e degli studenti, i limiti e i pregi della DAD, gli elementi legislativi e in particolare il susseguirsi di istruzioni, emendamenti, regolamenti, linee guida, leggi.

Insegnante e pedagogista, formatrice sulle problematiche del bullismo, specializzata in criminologia e tutela del minore. Tiene conferenze in tutta Italia. Da alcuni anni conduce un seguitissimo programma televisivo su Il 13 e TV 7 del Triveneto. Collabora, inoltre, con Well Tv Channel come esperta di tematiche sociali e con le giornaliste del gruppo “Il Cantiere delle donne”. Scrive su numerose riviste nazionali di pedagogia, ha pubblicato per la scuola il libro Lo scacco rosso. Storie di bullismo. Con le nostre edizioni ha pubblicato: Mai più paura (2020), Il mondo si è fermato. Non voglio scendere (2020, ebook).