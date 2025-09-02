Torna Settembre ai Fichi a San Mauro Cilento

Dal 3 al 7 settembre cinque serate da vivere tra le vie del borgo di Casalsottano, a San Mauro Cilento (SA), con il patrocinio del Comune di San Mauro Cilento e dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

“Settembre ai Fichi® Agrofesta 2025” è una manifestazione organizzata dall’associazione RigeneraMente ETS in collaborazione con la Coop. Nuovo Cilento di San Mauro Cilento e rappresenta una delle manifesta-zioni più amate e partecipate del territorio.

Tanti i momenti dedicati al Fico Bianco del Cilento DOP, alla cucina tradizionale, alle produzioni locali, all’ar-tigianato e alle eccellenze del territorio, con degustazioni, laboratori culinari e creativi, eventi culturali e ludici. Gastronomia, tradizioni, territorio e tanta musica, con cinque concerti diversi, uno per ogni serata! I migliori gruppi della scena musicale locale ed estemporanee artistiche tra i vicoli del paese.

Un ricco e coinvolgente itinerario enogastronomico, culturale e artistico che, risvegliando le innumerevoli suggestioni cilentane, esalta i luoghi e i sapori tipici locali ma soprattutto celebra uno dei prodotti della terra che da sempre caratterizza il Cilento: il pregiato fico bianco.

Grazie ai partners Ecomuseo della Valle delle Orchidee e delle Antiche Coltivazioni, Rural Hack, Paideia Cam-pus, Future Food Institute, Rete Humus, Slow Food Gelbison APS, Museo Vivente della Dieta Mediterranea, Biodistretto Cilento, Fico Bianco del Cilento DOP, Cilento LifeStyle e Legambiente Campania

𝐄𝐂𝐂𝐎 𝐈𝐋 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐌𝐀 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐌𝐀𝐍𝐈𝐅𝐄𝐒𝐓𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄

MERCOLEDÌ 3 SETTEMBRE

Ore 17:30

Mappe comunali delle comunità cilentane: nuovi progetti di biofattoria didattica

Incontro con dirigenti scolastici e docenti di ogni ordine e grado per presentare la proposta di creazione di mappe di comunità al fine di rappresentare i luoghi, la natura, il paesaggio e il patrimonio di saperi per le generazioni future.

A cura di Nicola di Novella, Giuseppe Cilento, Dario Mottula, Aldo Guariglia

Intervengono:

Antonello Di Gregorio, Coop. Nuovo Cilento

Giuseppe Coccorullo, Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni

Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura Regione Campania

Michele Buonomo e Valerio Calabrese, Legambiente Campania

Manlio De Feo, Consorzio di Tutele Fico Bianco DOP Cilento

Vito D’Amato, Slow Food Condotta Gelbison

Alex Giordano, Rural Hack

Maurizio Agostino, Rete Humus

Sara Roversi, Future Food Institute

Emilio Buonomo e Salvatore Basile, Biodistretto Cilento

Niccoletta Bertucci, Cilento Lifestyle

presso Coop. Nuovo Cilento, loc. Ortale San Mauro Cilento (SA)

Ore 20:00

FI…COMINCIA!

Cerimonia di apertura della manifestazione

Il Fico Bianco del Cilento incontra i prodotti di eccellenza cilentani e italiani con l’assaggio di una forma di Parmigiano Reggiano DOP dell’azienda agricola Santa Rita, il pecorino dell’azienda Russo, il pane dell’azienda agricola La Petrosa, i vini e gli oli dei soci della Coop. Nuovo Cilento, i prodotti della rete di produttori UPBio, ABC Calabria e Rete Humus.

Alleanza dei Sud del Mondo: Africa e Cilento per i 50 anni della Cooperativa

In occasione del cinquantesimo anniversario, la Cooperativa Nuovo Cilento e la Agrihouse Foundation del Ghana daranno vita a uno scambio ufficiale di riconoscimenti. La fondatrice di Agrihouse, Alberta Akosa, conferirà un premio alla Cooperativa per il suo ruolo pionieristico nell’agricoltura rigenerativa del Mezzo-giorno, mentre la Cooperativa assegnerà ad Akosa un riconoscimento per l’impegno nel promuovere inno-vazione e inclusione nelle comunità rurali africane. Alla cerimonia parteciperanno oltre 30 ricercatori del World Food Forum della FAO e della rete degli alumni di Rural Hack guidati dal prof. Alex Giordano, in un momento di dialogo internazionale sul futuro dei sistemi agroalimentari.

presso Piazza Matteo Cilento, Casalsottano, San Mauro Cilento (SA)

Dalle 21:30

Musica con i Caffeina Band

GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE

Ore 10:00

Il borgo di Casalsoprano: passeggiata tra storia, cultura e tradizione

Escursione alla scoperta di Casalsoprano, frazione di San Mauro Cilento, con visita a luoghi di interesse sto-rico e culturale e sosta golosa e genuina presso “Casale Sirio”

Partenza da via Serra, di fronte al municipio di San Mauro Cilento (SA)

A cura dell’associazione Cilento Lifestyle

Dalle 21:30

Musica con Vincenzo Romano, il Cantore Pellegrino

VENERDÌ 5 SETTEMBRE

Ore 18:30

Il Fico Bianco del Cilento DOP: strategie di gruppo, di produzione e di crescita per nuovo prospettiva future del Consorzio di tutela

Il lavoro del Consorzio di tutela del Fico bianco del Cilento DOP sulle nuove possibilità economiche, di lavoro e di trasformazione per un prodotto sempre più volano di impresa e territorio.

A cura di Manlio De Feo, presidente del Consorzio e Daniele Buonocore dell’Università degli studi di Salerno

presso Coop. Nuovo Cilento, loc. Ortale, San Mauro Cilento (SA)

Dalle 21:30

Si balla con i Temèia Musica Popolare

SABATO 6 SETTEMBRE

Ore 10:00

Il borgo di Casalsottano: passeggiata tra storia, cultura e tradizione

Escursione alla scoperta di Casalsottano, frazione di San Mauro Cilento, con visita a luoghi di interesse sto-rico e culturale e sosta golosa e genuina presso il Ristorante “Al Frantoio”

Partenza da piazza Notar Perillo, San Mauro Cilento (SA)

Ore 21:00

Cabaret con Franco Guzzo, il Maresciallo d’Italia!

presso Piazza Matteo Cilento

Dalle 22:00

Musica con i Kiepo’ – Tarantella Road

Dalla mezzanotte

Vino e percoca party!

Convivialità, divertimento e musica con DJ Paolo Antonucci e DJ Pietro Guariglia

Piazza Matteo Cilento

DOMENICA 7 SETTEMBRE

Ore 11:00

Il Fico Bianco del Cilento incontra i presidi Slow Food: tradizione, innovazione e territorio

Show cooking con Vincenzo Merola dell’agriturismo Isca delle Donne di Palinuro, Osteria Slow Food, in cui il Fico Bianco del Cilento fa da collante tra i presidi, i produttori e la filosofia di Slow Food.

presso Coop. Nuovo Cilento, loc. Ortale, San Mauro Cilento (SA)

Dalle 21:30

Musica con i RittAntico

OGNI SERA TRA LE VIE DI CASALSOTTANO STAND CON DEGUSTAZIONI, PRODOTTI TIPICI E ARTIGIANATO!

INFO E CONTATTI

Associazione RigeneraMente ETS

ass.rigeneramente@gmail.com

Cooperativa Agricola Nuovo Cilento

Località Ortale

84070 San Mauro Cilento (SA)

Ufficio +39 0974 903239

Ristorante +39 0974 903243

serena@nuovocilento.it

