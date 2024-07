Torna Miss Sud, prima tappa a Vibonati

Un concorso nazionale che valorizza la bellezza, intesa anche in termini di valori e tradizioni del Mezzogiorno. Esordisce sulle piazze estive con lo scopo di scovare ed incoronare non solo la più bella, ma anche la più simpatica, spigliata e spontanea ragazza del Sud Italia e i consensi sono già tanti. L’anno successivo l’ideatore decide di affiancare al titolo principale, anche la fascia di “Ragazza in Jeans”, la sezione dedicata alle teenager, minorenni che sognano un futuro tra moda, cinema e tv. Miss Sud, nato nel 2009 grazie all’intuizione di Gino Stabile, che volle all’epoca, con un pizzico di ironia, porsi in contrapposizione a Miss Padania (l’ultima edizione fu nel 2012) compie 15 anni.

Tutto pronto per la nuova edizione del beauty contest nazionale, un appuntamento durante il quale, ancora una volta, alta moda, glamour, bellezza e spettacolo sfilano insieme in passerella.

Al via il tour tra le piazze per scovare la regina del Mezzogiorno: start da Villammare, l’unica frazione sul mare di Vibonati, al centro del Golfo di Policastro, tra Capitello e Sapri, domenica 21 luglio alle 21.30. Passerella, musica e spettacolo in Piazza SS.Maria di Portosalvo.

Dopo Vibonati, il beauty contest sarà a Perdifumo (13 agosto), Aquara (20 agosto), e tanti altri meravigliosi luoghi del territorio (Il calendario del tour è in continuo aggiornamento). E poi, finale e grande festa e tanti ospiti per il quindicennale a settembre a Roccadaspide. Una commissione composta dai più celebri volti del panorama nazionale decreterà l’assegnazione di sei fasce: Miss Sud, Ragazza in Jeans, Miss Sud Moda, Miss Sud Cinema e Tv, Miss Sud Talent e Miss Under 50. Confermata anche quest’anno la versione web del concorso “Miss Sud chiama Nord”, il format online che dà la possibilità alle ragazze originarie del meridione ma residenti nelle regioni del Nord Italia di partecipare a Miss Sud.

Alla conduzione di tutte le tappe del concorso nazionale sarà Sofia Bruscoli, modella e showgirl italiana, rappresentante della bellezza made in Italy nel mondo. Classe 1988, già campionessa di pattinaggio a rotelle artistico, nonché vincitrice di The Look of the Year e del titolo di Miss Europa del Sud, la Bruscoli è un personaggio televisivo che in questi anni si è fatto notare tanto anche per la sua professionalità. La sua carriera nel mondo della moda l’ha portata a sfilare per stilisti di fama mondiale, da Jean Paul Gaultier a Rocco Barocco. Agli esordi è l’ultima valletta nell’ultima conduzione di Pippo Baudo a Domenica In, poi Ballando con le stelle su Raiuno, la conduzione di Stop&Go sempre sulla tv di Stato e il film commedia “Matrimonio alle Bahamas”, con la regia di Claudio Risi.

IL CAST ARTISTICO Il momento passerella sarà affiancato a tanti momenti di spettacolo e intrattenimento con lo show del comico e imitatore Max Cimino e la performance di Genny Sacco, tra musica e cabaret. Infine, melodie napoletane con la cantante attrice Rosa Miranda, nota al grande pubblico per la partecipazione a tante trasmissioni televisive di successo come il Festival di Napoli Rai, Viva Napoli su Rete 4 e Buona Domenica su Canale 5.

Per tutte le info www.misssud.it