Torna La Notte delle Lampare a Cetara

L’evento si svolge ogni anno tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, in una data scelta a seconda delle fasi lunari che sono fondamentali per la pesca delle alici.

Manifestazione organizzata dal Comune di Cetara, dall’Associazione Amici del Forum dei Giovani, in collaborazione con la Pro Loco Cetara-Costa D’Amalfi; ha come caratteristica principale la possibilità di assistere dai traghetti ad una vera battuta di pesca alle alici al largo di Cetara. Durante la pesca vengono utilizzate le caratteristiche lampare che servono ad attirare i banchi di alici sotto la fonte luminosa. Nel frattempo sul molo della Madonnina a Cetara è possibile assaggiare piatti a base di alici, pesce azzurro ed altre specialità del posto, e assistere a spettacoli di musica popolare.

Nel 2016 Poste Italiane ha emesso un timbro speciale per la manifestazione con cui sono state vidimate le cartoline per i collezionisti raffiguranti la locandina dell’evento.

Gli “Amici del Forum dei Giovani di Cetara” in collaborazione con il Comune di Cetara e la Pro Loco Cetara-Costa d’Amalfi presentano l’evento “Notte delle Lampare” per rievocare la tradizione dell’antica tecnica della pesca delle alici con le lam pare e per valorizzare la storia e la cultura del proprio territorio.

La lampara è un tipo di lampada montata su di una barca che viene usata di notte per illuminare una vasta zona d’acqua, al fine di attrarre i pesci in superficie per poi intrappolarli nella rete. Per estensione vengono chiamati lampara anche il peschereccio che monta tali attrezzature e la rete usata per questo tipo di pesca.

La rete era costituita da due ali convergenti a imbuto verso il “sacco”. Una volta calata, un battello dotato di sorgente luminosa attirava il branco di pesci che veniva così circuito e imprigionato.

Verso la fine degli anni ‘40 viene introdotto un nuovo sistema di pesca con reti dette a “cianciolo”. Il cianciolo è una rete a circuizione che racchiude il branco di pesci raccolto sotto la fonte luminosa.

All’inizio, le lampare venivano alimentata con il carburo, poi si passò al petrolio, agli accumulatori elettrici ed infine ai gruppi elettrogeni.

La sera dell’evento ci sarà la possibilità di assistere dai traghetti ad una vera battuta di pesca al largo di Cetara. Si rivivranno tutti i momenti di questa antica e caratteristica pesca, di fronte allo splendido scenario notturno della Costiera Amalfitana e con il mare illuminato soltanto dalla luce delle lampare.

Si capirà la fatica che fanno i nostri pescatori nel portare avanti questa caratteristica pesca e, soprattutto, si assaporeranno le loro emozioni quando issano a bordo le reti piene di alici.

Durante l’edizione del 2023 è stato sperimentato un nuovo prototipo di lampara che guarda ad un futuro sostenibile: sarà messa in mare una lampara con luci a led. La principale e notevole differenza tra la vecchia lampara e quella a LED sta nell’ecosostenibilità della seconda che, nell’attenzione e progressiva transizione ecologica, permetterà ai pescatori di garantire il rispetto delle normative vigenti e, al contempo, di creare “rumore bianco” durante le attività di pesca.

La pesca a cianciolo, infatti, è un tipo di attività molto lenta che, inoltre, non garantisce sempre un pescato notevole e pone il pescatore, quale attore principale, in condizioni di disagio.