La Medea di Seneca al Castello Macchiaroli di Teggiano

Dopo il successo di ‘Edipo Re“, che ha chiuso la seconda delle tre serate dedicate alla tragedia greca, arriva ‘Medea’ di Seneca, al Castello Macchiaroli, venerdì 25 luglio alle ore 20:30, per l’ultima delle tre serate dedicate alla grande tragedia greca voluta dal drammaturgo Antonello De Rosa. Per le precedenti serate un record di partecipazione di pubblico ha costretto l’organizzazione a chiudere il botteghino in anticipo, poiché sono stati esauriti anche i posti in piedi.

La trama: Medea invoca gli dèi delle tenebre e giura vendetta. Dopo aver ucciso il fratello Apsirto e ingannato il padre Eeta, in Colchide, per seguire Giasone a Corinto, è stata ormai abbandonata dal condottiero degli Argonauti. Le nozze con Creusa, figlia del re Creonte, sono infatti imminenti. Il coro prega gli dèi affinché siano propizi, in vista del matrimonio. Udendo il canto nuziale, Medea grida alla nutrice il proprio dolore, giustificando Giasone e scaricando ogni colpa su Creonte, verso il quale vuole riversare la vendetta. Nonostante la nutrice predichi prudenza e dica alla donna di fuggire, Medea rimane ferma nelle sue intenzioni. Anche con Creonte, che le intima di lasciare Corinto, Medea lamenta le sue sventure. Dice di accettare il bando cui è costretta, ma chiede di poter abbracciare un’ultima volta i due figli avuti da Giasone. Creonte le concede un giorno. Il coro rimpiange l’età dei padri, epoca in cui gli uomini vivevano in modo spartano e «ognuno radeva pigramente la propria costa o invecchiava nel proprio campo, non conoscendo altri beni che quelli del suolo natio», rimproverando a Giasone la sua ambizione. Dopo un nuovo breve colloquio con la nutrice, Medea incontra Giasone. Gli rinfaccia l’ingratitudine, mentre anch’egli la prega di prendere la via dell’esilio, preoccupato per l’ira di Creonte e del re tessalo Acasto, il cui padre Pelia è morto in seguito a un inganno di Medea. Giasone teme soprattutto per i figli. Il coro ricorda la tragica fine degli Argonauti, che hanno sfidato il mare e subito un’inesorabile vendetta. Medea prepara un manto avvelenato da far indossare alla sposa. Chiamati a sé i figli, lo consegna loro affinché lo portino a Creusa. Il dono fatale è costato la morte a Creusa e al padre: l’incendio divampato nella città resiste all’acqua, che anzi alimenta le fiamme. Medea vuole portare a compimento la vendetta; nonostante qualche fugace momento di esitazione, uccide uno dei due figli, poi, salita sul tetto del palazzo reale, trafigge anche l’altro, questa volta sotto gli occhi di Giasone.

La nuova e visionaria regia di Antonello De Rosa parte dalla Medea di Seneca. De Rosa torna per l’occasione a lavorare con i suoi attori di Scena Teatro: Rosanna De Bonis, Lia De Blasio, Maria Robertazzi, Maria Mazziotti, Maria Russo, Renato Rescigno, Beatrice Della Cerra, Carlo Simeoni, Simona Avallone, Giovanni De Santis, Mario Capone e Gennaro Rosa. La visione di De Rosa rende la tragedia attualissima.

L’evento è sostenuto con la collaborazione di Gisella Macchiaroli del Castello Macchiaroli e dalla BCC Capaccio Paestum Serino. Biglietti su piattaforma LiveTicket. Info e prenotazioni al info@scenateatro.it – 3922710524 – 3333067832. www.scenateatro.it.

Mi piace: Mi piace Caricamento...