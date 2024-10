Torna Che Comico ai Teatri Delle Arti e Ridotto

Da una parte un piccolo spazio (capace da oltre quarant’anni di ospitare grandi idee) a favore della comicità, con un occhio sempre teso alle nuove leve e alle evoluzioni temporali che la risata “subisce”; dall’altra un grande palcoscenico pronto ad accogliere debutti, nuove produzioni e i nomi più forti della comicità e dello spettacolo italiano.

Da novembre ad aprile torna Che Comico, la stagione 2024 – 2025 ideata dalla Gv Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, con l’idea di regalare una risata antistress, sempre mista alla riflessione di cui ognuno nel fine settimana ha storicamente bisogno. Cinque gli spettacoli al Teatro Ridotto, quattro al Teatro delle Arti, entrambi in Via Grimaldi a Salerno.

TEATRO RIDOTTO Qui il Premio Charlot fa da trade union. Si comincia il 2 e 3 novembre con Luca Bruno e Raffaele Nolli in “Stand Up Comedy night”. Sullo stesso palco la verve partenopea di due giovani comici, vincitori entrambi, rispettivamente nel 2017 e nel 2023, del Premio Charlot Giovani. I due sono pronti ad abbattere la quarta parete e a rivolgere i propri interrogativi direttamente alla platea. Nello stesso mese, il 23 e 24) sarà la volta di Salvatore Turco e Peppe Laurato in “Remember show”, esilarante spettacolo di cabaret scritto dal duo.

Anno nuovo: il 25 e 26 gennaio 2025 il gradito ritorno di Angelo Belgiovine. Oggi autore, attore, regista teatrale, negli anni 90, dopo aver vinto la statuetta di Chaplin, partecipò al programma di Renzo Arbore “Caro Totò, ti voglio presentare” e poi a “La Sai l’Ultima?” vincendolo. Sarà al Ridotto con “3 x 2 Cab Commedia”, spettacolo dalle risate assicurate tipico di quell’irresistibile cabaret-teatro firmato Belgiovine. A febbraio (1 e 2) tornerà Laurato, questa volta in coppia con Salvatore Gisonna (unico comico ad aver vinto due volte lo Charlot Giovani) in “L’amico dei sogni”. Colleghi, ma soprattutto amici da sempre, dopo il successo della commedia Genitorial e Tre sfumature di giallo, si cimentano in questa nuova avventura. Infine il 22 e 23 marzo Santino Caravella, comico e cantautore pugliese, adottato dal popolo romano dall’età di 18 anni. Vincitore dei più prestigiosi festival del cabaret, tra cui il Premio Charlot 2012, Caravella sarà il protagonista di “Ridiamoci su”.

TEATRO DELLE ARTI Il primo spettacolo in cartellone al Delle Arti (il 18 gennaio) sarà il nuovo show di Simone Schettino, uno dei più apprezzati beniamini della comicità, che approda sul palco salernitano il 18 gennaio per debuttare con “La bella vita”, un pirotecnico viaggio nella vita quotidiana e nei vizi degli italiani. La sua straordinaria comicità, che si poggia su altrettanta sagacia e intelligenza di scrittura, sarà accompagnata dalla cantante Roberta Nasti e dal bravissimo attore Salvatore Turco. Il 15 febbraio la scena sarà tutta per Barbara Foria in “Euforia”, un one woman show, la stand-up comedy più rosa che c’è, una esilarante satira sociale su tutti gli stereotipi femminili. Un mirabolante viaggio nel mondo della donna d’oggi, al tempo dei social, di WhatsApp, dell’amore sempre più virtuale e sempre meno reale, con una donna alle prese con il corpo che cambia e il metabolismo che va in blocco, come le caldaie, e mai che all’orizzonte si vedesse un idraulico bravo capace di sbloccare la situazione. In questo spettacolo, scritto con Stefano Vigilante e Manuela D’Angelo e diretto da Claudio Insegno, la travolgente artista napoletana presenta il meglio della sua produzione artistica arricchito da tante novità e tanti nuovi spunti di riflessione. il 12 aprile toccherà ad Anna Mazzamauro in “Com’è umano lei caro Fantozzi”, un omaggio a Paolo Villaggio (e non solo) che le cucì addosso il personaggio della Signorina Silvani, irresistibile donna dei sogni del Ragionier Ugo, consentendole di conquistare generazioni e ancora ne conquisterà. È uno spettacolo che rilegge quell’incontro decisivo, raccontando una lunga avventura professionale a puntate. «Le parole non dette in venti anni di assidua frequentazione con Paolo Villaggio si tramutano in quelle scritte…», anticipa la Mazzamauro.

Chiude il quartetto di appuntamenti al Delle Arti il nuovo spettacolo di Peppe Iodice, il 26 aprile, “Ho visto Maradona”. Cosa accadrebbe se si potesse morire per un giorno soltanto? Se si potessero trascorrere 24 ore insieme ai grandi di ogni tempo e soprattutto insieme a lui… che comanda tutto? È questo l’espediente narrativo che permette al comico napoletano di essere ancora più libero, sincero ed autentico, affrontando i temi caldi della vita visti da un’angolazione totalmente inedita.

INFO UTILI Tutti gli spettacoli andranno in scena il sabato alle 21.15 e la domenica alle 19. La campagna abbonamenti: 9 spettacoli al costo di 120 euro, ma è possibile opzionare anche la formula mini, a 70 euro, solo per le quattro date al Teatro delle Arti. Per informazioni e prenotazioni: 089 221807 oppure 3274934684 – www.teatroridotto.com.