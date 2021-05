The Boat, iniziate le riprese del film in Costiera Amalfitana.

Inizio riprese in Costiera Amalfitana del thriller The Boat, diretto da Alessio Liguori e scritto da Gianluca Ansanelli, Ciro Zecca e Nicola Salerno. Il film, che verrà distribuito in sala da 01 Distribution, e prodotto da Marco Belardi per Lotus Production con Rai Cinema.

Il film racconta il viaggio a bordo di un lussuoso yacht di tre coppie che si trasformerà da entusiasmante esperienza, a terribile incubo.

Si tratta di tre coppie di fidanzati, Flavio (Filippo Nigro) ed Elena (Diane Flerì), Federico (Alessandro Tiberi) e Claudia (Marina Rocco) ed Enrico (Marco Bocci) e Martina (Caterina Shulha) che decidono di trascorrere un weekend insieme nel Mediterraneo, tutti ospiti sullo yatch di Flavio.

Si inserisce tra loro l’outsider Martina, giovanissima fidanzata di Enrico e poco abituata a quel tenore di vita. Dopo il primo giorno la crociera prende una piega inquietante. Perché si sono svegliati in mezzo al mare? Perché la barca non parte? Perché cibo e acqua sono scomparsi? Un walkie talkie trasmette una voce. È quella di uno sconosciuto Emilio (Eduardo Valdarnini) che li ricatta e vuole i loro soldi, in particolare quelli di Enrico. (ANSA).