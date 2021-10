Terza tappa del Road Show dei Giovani: prende forma il progetto #DianoForumLab.

Continua il ciclo di incontri organizzati dai giovani delle aree interne del Vallo di Diano tesi a definire una strategia comune con proposte in materia di sviluppo economico e sociale con un loro pieno coinvolgimento programmatico ed operativo. Dopo l’incontro di sabato 2 ottobre tenutosi a Palazzo Marone a Monte San Giacomo (nella foto), il Road Show itinerante farà tappa a San Pietro al Tanagro dove Sabato 9 Ottobre si ritroveranno i referenti dei Forum e delle Associazioni giovanili del Diano che condividono obiettivi e finalità dell’iniziativa.

Obiettivo strategico del Road Show è la partecipazione al premio “Città Italiana dei Giovani 2022”, a valenza nazionale teso a promuovere progetti di città ed ambiti territoriali inclusivi, resilienti e a misura dei giovani sul modello degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Promuovere quindi la partecipazione al “premio” da parte degli under 35 del Vallo di Diano attraverso la progettazione condivisa tesa a definire azioni ed interventi funzionali alle esigenze di aggregazione formazione, mobilità sostenibile e lavoro espressi dagli stessi giovani del Vallo.

Il progetto denominato #DianoForumLab mirerà a favorire il processo di partecipazione attiva dei giovani alla vita istituzionale delle amministrazioni comunali e sovracomunali, attraverso la promozione di un contest innovativo volto alla realizzazione di una proposta sia in termini economici che di impiego di risorse umane, oltre che la definizione di servizi innovativi e strategici per il comprensorio. Il progetto dovrà contenere anche indirizzi di rigenerazione, riqualificazione e valorizzazione di spazi pubblici per permettere la sperimentazione di nuove modalità espressive e il sostegno alle nuove attività creative.

E’ convinzione diffusa tra i giovani delle aree interne del Diano che nei prossimi anni la sostenibilità della crescita non dipenderà solo dalla qualità delle imprese e dalle loro strategie; sarà necessario mettere a fuoco politiche di attrazione di talenti e di capitali, anche pubblici, con uno sforzo concreto di progettazione condivisa che stenta ancora a trovare un humus adatto nelle aree interne del Vallo di Diano e nelle aree meridione d’Italia.

In tale ottica il Road Show in corso è una vera e propria azione ricognitiva utile all’acquisizione di proposte e idee, a definire progettualità sovracomunali capaci di incidere sulla crescita dell’appeal territoriale, rigenerare spazi, favorire politiche di inclusione sociale, contenere lo spopolamento e sostenere la nascita di nuove attività creative e innovative. In occasione dell’incontro organizzato dal locale Forum dei Giovani sabato 9 ottobre alle h 10:30 presso il Polo Multimediale a Piazza Enrico Quaranta a San Pietro al Tanagro saranno presentate da Vincenzo Quagliano della QS & Partners le linee guida del progetto #DianoForumLab.