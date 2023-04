Targhe alterne sulla statale Amalfitana in occasione della Settimana Santa.

Tornano le targhe alterne sulla Statale 163 Amalfitana in occasione della Settimana Santa, secondo le previsioni contenute nell’ordinanza Anas n. 340 del 2019. Il provvedimento avrà quindi valore dal 3 al 10 aprile 2023 (lunedì in Albis) compreso e sarà riproposto anche dal 24 aprile al 2 maggio 2023 in coincidenza con i più noti “ponti” festivi.

In queste date il transito a targhe alterne di tutti gli autoveicoli avverrà dalle ore 10 alle ore 18 con questa modalità:

nei giorni con data dispari, transito vietato per le targhe con ultima cifra numerica dispari;

nei giorni con data pari, transito vietato per le targhe con ultima cifra numerica pari.

Sono esclusi dal provvedimento i residenti nei 14 Comuni della Costa d’Amalfi (inclusa Agerola), i veicoli al servizio di titolari di contrassegno H purché presenti a bordo dello stesso, i Taxi e gli Ncc, i mezzi di soccorso e quelli delle forze di polizia. Sono altresì autorizzati alla circolazione gli ospiti delle strutture alberghiere ed extralberghiere muniti di regolare prenotazione limitatamente agli spostamenti necessari per l’arrivo e per la partenza; i lavoratori dipendenti non residenti in Costiera Amalfitana muniti di regolare contratto ed operanti in strutture pubbliche o private situate nei quattordici comuni limitatamente agli spostamenti di lavoro; i proprietari di abitazioni non residenti in Costiera Amalfitana dietro attestazione dei comuni in cui si trova l’abitazione.

Ad Amalfi da lunedì 3 aprile 2023 prenderà il via il progetto “Viabilità Amica”, posto in essere dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Daniele Milano, che prevede l’attivazione di quattro postazioni con l’impiego di otto ausiliari del traffico al fine di limitare i disagi e le criticità nel transito dei veicoli all’interno del territorio comunale.

Il Comune di Amalfi fa presente che, a causa della contingente chiusura del parcheggio Luna Rossa per lavori di manutenzione, l’attuale capacità delle aree di sosta in Città risulta assai ridotta: coloro i quali stiano programmando raggiungere Amalfi in auto sono invitati a tenere conto di tale situazione che perdurerà sino al ripristino del garage.