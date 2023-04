La moda del noleggio è davvero così sostenibile?

Il noleggio è sempre più comune in tutta Italia. I vantaggi di questi contratti di noleggio auto a medio e lungo termine sono interessanti per le grandi e medie imprese, per i liberi professionisti e, naturalmente, non possiamo dimenticare le offerte di noleggio auto per privati.

Per quanto riguarda il settore automotive, i servizi di noleggio auto a lungo termine senza anticipo, come quello di Movenzia, l’hanno rivoluzionato ulteriormente: l’affitto del veicolo per due o tre anni, è oggi molto più conveniente del suo acquisto. Un altro dei vantaggi che spiccano dal sistema di noleggio, è il suo contributo alla mobilità sostenibile: con il noleggio è possibile accedere a nuove auto, con tecnologia all’avanguardia e alimentate da energie alternative. Quindi, il futuro della mobilità sostenibile è nel noleggio? Scopriamolo subito!

Noleggio: mobilità ed ecologia

Una realtà che stiamo affrontando negli ultimi anni è l’aumento della concentrazione della popolazione nei centri urbani. L’ONU prevede che entro il 2050, il 68% della popolazione mondiale vivrà in grandi città, il che rappresenta un importante cambiamento sociale. Questa tendenza richiede un nuovo orientamento nella mobilità urbana.

Il noleggio è un’opzione di mobilità accessibile ed ecologica. Da un lato, questo tipo di noleggio auto a medio e lungo termine, è adattato alle esigenze del cliente, che paga un canone mensile che include assicurazione, costi di manutenzione e riparazioni, tra le altre opzioni. Alla fine del contratto, questo può essere rinnovato con un altro modello più innovativo e attraente.

D’altra parte, il noleggio offre all’utente una vasta gamma di auto tra cui può scegliere in base alle proprie esigenze: aree di circolazione, opzioni di ricarica dell’energia, risparmio di risorse, ecc. I veicoli elettrici sono una delle opzioni più interessanti per il noleggio perché diversi offrono vantaggi, tra cui l’etichetta ambientale, nonché per il loro contributo a un’aria più pulita e meno inquinamento sonico.

Le auto ibride, sebbene più inquinanti di quelle elettriche, sono un’altra delle alternative del noleggio in termini di mobilità sostenibile. Gli ibridi con frenata rigenerativa consentono all’auto di ricaricare la batteria, soprattutto quando si guida attraverso le città, riservando energia di combustione interna per i percorsi più lunghi.

In contrasto con il mercato della compravendita, il noleggio mira alla mobilità sostenibile e alla responsabilità ambientale. Sia le aziende, che i privati e i liberi professionisti, sono alla ricerca di sempre più informazioni sul noleggio di auto elettriche, visto che questa categoria è una delle più richieste nel noleggio. Questo evidente e crescente interesse per il noleggio di auto elettriche, contribuisce al percorso verso la mobilità sostenibile della società.

Anche i modelli geografici sono significativi, poiché c’è un maggiore aumento della ricerca di noleggio di auto elettriche in città come Milano, Torino e Roma, dove sono stabiliti limiti per l’accesso e la mobilità a veicoli più inquinanti.

Il noleggio di auto elettriche garantisce l’accesso anche a zone a basse emissioni. E oltre a questo vantaggio, c’è sempre quello di poter godere di modelli innovativi pagando tasse fisse stabilite, che non sarebbero possibili con il modo tradizionale di acquistare e vendere automobili.

L’impegno delle aziende e degli individui per le auto ad energia alternativa è un riflesso del loro impegno per la mobilità sostenibile. In particolare, le aziende sono molto interessate al noleggio di auto elettriche, poiché questi veicoli consentono l’accesso al centro delle città con normative a emissioni zero, facilitano le procedure fiscali, rappresentano un risparmio quando si necessita di più veicoli e riducono i costi di manutenzione.

Smart city e mobilità sostenibile

Anche il noleggio svolge un ruolo importante nella mobilità sostenibile delle cosiddette smart city. Le città si preparano a migliorare le condizioni di mobilità, soprattutto i centri urbani più congestionati.

Di fronte ai cambiamenti sociali, tecnologici, ambientali, economici e politici, la mobilità delle città si sta trasformando rapidamente. Zone di arresto automatiche, etichette ECO e attrezzature tecnologiche di alta qualità, che contribuiscono alla decongestione delle città, sono alcune delle misure già in fase di attuazione.

In relazione all’economia, ogni anno il noleggio mette in vendita auto che hanno in media solo quattro anni, per il mercato dell’usato. Questo favorisce gli investimenti di privati e liberi professionisti che non possono acquistare una nuova auto. Ciò contribuisce al costante rinnovamento del parco veicoli.

Data la necessità di una mobilità sostenibile, le città dovrebbero riprogettare i loro sistemi di accesso stradale per gli spostamenti in meno tempo, il che a sua volta garantisce un minor consumo energetico e minori emissioni di gas inquinanti. Sicuramente, la mobilità del futuro è orientata alla trasformazione digitale e alla sostenibilità, fattori che definiscono l’offerta di affitto in Italia.