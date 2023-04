“Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo” all’Istituto “Rita Levi Montalcini di Salerno” con il “Rotary Club Salerno Est”.

Tre computer portatili dotati di software GECO Kit Bes con singola voce italiana e inglese ad uso degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e quattro licenze GECO Kit Bes con singola voce italiana e inglese ad uso degli insegnanti di sostegno, sono stati donati, sabato mattina, in occasione della “Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo”, alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Salerno, la professoressa Ida Lenza , dal “Rotary Club Salerno Est” presieduto dal professor Rodolfo Vitolo:” Quest’ iniziativa rientra nell’ambito di un percorso che abbiamo avviato quest’anno, che tende a soffermarsi su tutti i vari momenti dell’inclusività nella nostra realtà sociale” ha commentato il presidente Vitolo. La professoressa Ida Lenza ha spiegato che nell’Istituto da lei diretto ci sono molti bambini affetti dallo spettro autistico:” Solo in questo plesso abbiamo circa dieci alunni che hanno questo tipo di sindrome e che hanno bisogno dell’aiuto di tutti affinché non diventino “invisibili”, soprattutto quando usciranno dal mondo scolastico”. L’Assessore alle Politiche Sociali, Paola De Roberto, ha ricordato le tante iniziative dedicate all’autismo messe in campo dall’Amministrazione Comunale:” Diamo supporto al mondo della scuola con le educatrici scolastiche che affiancano gli insegnanti di sostegno. Stiamo lavorando anche sugli autistici adulti. C’è bisogno di fare rete intorno a questa problematica e seguire percorsi condivisi che coinvolgano tutti”. Il Consigliere Regionale Franco Picarone ha ricordato che saranno erogate dalla Regione risorse per la presa in carico sociale e per i percorsi terapeutici delle persone autistiche:” Bisogna portare i modelli terapeutici all’interno delle situazioni di vita quotidiana di queste persone. La Regione Campania, che è sempre stata sensibile rispetto a questa tematica, continuerà a lavorare per dare copertura finanziaria all’assistenza socio -sanitaria alle persone che vivono questi problemi”. L’ideatore e fondatore del Giffoni Film Festival, il dottor Claudio Gubitosi ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:” Siamo qui insieme ai ragazzi per far capire il valore della coesione, della partecipazione, e per essere vicini a quei ragazzi che rischiano di diventare “Invisibili” che è il tema dello scorso anno del “Festival di Giffoni” che quest’anno è invece “Indispensabili”: ogni ragazzo è indispensabile per sé stesso, per la famiglia, per la scuola, per la società”. Il Direttore del Festival ha anche annunciato che quest’anno saranno seimila i giurati del Festival e che la “Multimedia Valley” sarà una delle principali location del nuovo film prodotto da Cattleya/Isola Verde Films, distribuzione Paramount+:” Nella prima metà di maggio, Giffoni si trasformerà in un set cinematografico. Il titolo provvisorio del film è “Cassino in Ischia”: saranno coinvolti bambini, giovani e adulti del territorio chiamati a fare da comparse; chi vuole vivere da protagonista la magia del cinema potrà partecipare al casting che si terrà giovedì 6 aprile dalle 14:00 alle 18:30, presso le sale della Multimedia Valley. La produzione ricerca: ragazze e ragazzi dai 10 ai 16 anni con accompagnatori che, in scena, dovranno simulare la partecipazione al Giffoni Film Festival; ragazzi di 18 anni; uomini e donne tra i 25 e i 60 anni. Le riprese avverranno a Giffoni nella prima metà di maggio e avrete la possibilità di farne parte”. Il dottor Salvatore Troisi , Vicepresidente dell’associazione “Ombra Luce Onlus Tilde Salerno”, presieduta dal dottor Angelo Cucco, che ha sede a Giovi, ha ringraziato il presidente e tutti i soci del “Rotary Club Salerno Est” per il significativo contributo donato dal Club all’associazione per istituire un corso di musicoterapia dedicato ai ragazzi autistici e con problemi di ritardo psicomotorio:” Un dono prezioso perché la musica consente di raggiungere dei risultati che sarebbe impossibile ottenere con altre metodiche: riesce a far emergere delle abilità cognitive che nessun altro strumento riesce a mettere in gioco in maniera così potente” . A far sì che il progetto rotariano si realizzasse è stato fondamentale il contributo del Past President Antonio Vairo, responsabile dei progetti del Club, soprattutto quelli relativi all’ambito scolastico, dei soci Maria Vittoria Gargiulo ed Ermanno Lambiase e di tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Alcuni alunni della scuola, coordinati dalle loro professoresse, hanno letto, con emozione, alcune poesie “Rime in Blu”, da loro scritte e dedicate alla giornata dell’autismo.

Aniello Palumbo