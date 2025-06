Successo per la campagna di screening oncologici ad Amalfi

Amalfi punta alla prevenzione e lo fa attraverso la campagna “Prenditi cura di te e gioca d’anticipo”, con screening oncologici gratuiti dedicati ai cittadini in collaborazione con LILT e ALTS. Un’azione di sensibilizzazione costante, diffusa durante tutto l’anno, intrapresa da tempo dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano. Nella campagna di primavera sono state ben 110 donne hanno usufruito dello screening senologico e per qualcuna è stato provvidenziale, avendo fatto emergere situazioni necessarie di attenzione e cure specialistiche. Numeri significativi sono stati registrati per tutte le giornate dedicate alla prevenzione, con visite e consulenze gratuite per il melanoma, cancro della mammella e del cavo orale e check-up prostatico: in particolare nel 2025 sono state oltre 100 le donazioni di sangue (sono previste prossimamente altre due giornate per la raccolta ematica), più di 30 gli screening nevoscopici, 20 quelli del cavo orale e 20 urologici.

L’obiettivo del Comune di Amalfi è stimolare e diffondere la cultura della prevenzione, soprattutto nelle fasce maschili, promuovendo la salute pubblica, sensibilizzando i cittadini alla diagnosi precoce, attraverso controlli regolari e uno stile di vita sano.

«La prevenzione è tra le cure più efficaci: è fondamentale incoraggiare le persone a non rimandare controlli che sono essenziali. – sottolinea il Sindaco Daniele Milano – Intensifichiamo l’azione del Comune per il benessere e la qualità di vita dei cittadini, anche rispetto alle fasce di popolazione maschile. È un’azione che sviluppiamo da anni per stimolare il benessere collettivo, ma anche per sostenere il diritto alla sanità. Si è consolidata negli anni la collaborazione con due associazioni sempre in prima linea: la Lega Italiana Lotta contro i Tumori (LILT) sezione di Salerno e l’Associazione Lotta Tumori Seno (ALTS), grazie alle quali riusciamo a coprire un vasto ambito per gli screening nevoscopici, prostatici, del cavo orale e senologici. La campagna non si ferma, continueremo nei prossimi mesi, stimolando prevenzione e sano stile di vita».

Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Screening, dall’ultimo report del 2023 emerge una propensione alla prevenzione ridotta al sud e nelle isole rispetto al resto d’Italia. Secondo i dati dell’indagine PASSI 2021-2022, una donna su 10 nella fascia di età 50-69 anni non ha mai fatto un esame mammografico e quasi il 20% riferisce di averlo eseguito da oltre due anni.

«Ad Amalfi desideriamo invertire questa tendenza e sviluppare consapevolezza del cittadino. Emerge quanto sia importante continuare a sensibilizzare sul tema del prendersi cura di sé. La cultura della prevenzione riduce la necessità di interventi invasivi e aumenta le prospettive di vita – sottolinea il consigliere Giorgio Stancati, con delega alla Sanità e alle Politiche della Salute – L’Amministrazione Milano ha cercato di muovere da subito la leva più efficace, quella della prevenzione. Registriamo un grandissimo successo per l’offerta di screening, che ha permesso di far emergere situazioni rischiose di estrema importanza. Fare prevenzione è la massima forma di cura che possiamo avere per i nostri concittadini. Gli ultimi dati diramati evidenziano ogni anno in Campania 32.500 nuovi casi di tumore, con un’ampia incidenza del cancro alla mammella. La prevenzione, la diagnosi precoce, l’innovazione nella ricerca scientifica e i nuovi approcci terapeutici migliorano le prospettive di sopravvivenza».

GLI SCREENING

Il cancro della prostata è uno dei tumori più diffusi a livello mondiale. Nel nostro Paese i casi diagnosticati sono stati oltre 36.000 nel 2020, pari quasi a un quinto di tutti i tumori rilevati negli uomini (dati da “I numeri del cancro in Italia”, 2020; per il 2021 non ci sono dati disponibili). A fronte di una così elevata incidenza, il tumore della prostata è anche uno di quelli che godono delle migliori prognosi. La sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi supera infatti il 90 per cento.

È frequente che i tumori del cavo orale non vengano riconosciuti se non quando la malattia è già in stadio avanzato, dal momento che i loro sintomi sono spesso sottovalutati. Le neoplasie della bocca, o cavo orale, assieme a quelle che interessano faringe, laringe, ghiandole salivari, cavità nasali e seni paranasali, rientrano fra i cosiddetti tumori della testa e del collo. In Italia ogni anno vengono diagnosticati circa 4.000 casi, è rarissimo nei giovani ma l’incidenza aumenta con l’età.

Il melanoma è un tipo di tumore molto aggressivo che può nascere sulla cute, a volte su un nevo preesistente, congenito o acquisito, ma anche nelle mucose e nell’occhio. Ogni anno, in Italia, fa registrare 7.000 nuovi casi e 1.500 decessi. La fascia d’età più a rischio è quella tra i 50 e 60 anni e per un 20% colpisce purtroppo anche soggetti tra i 15 e i 39 anni.

Il carcinoma della mammella è il tumore più diagnosticato nelle donne e ogni anno fa registrare in regione Campania oltre 4.000 casi, su un totale di 55.700 diagnosi a livello nazionale nel 2020 e nel 2021 (con una stima di 12.500 decessi). Il cancro della mammella resta una patologia tra le più temibili e a maggiore crescita di incidenza in Campania, sebbene si assista a un miglioramento dei tassi di sopravvivenza grazie alla prevenzione e all’organizzazione della rete oncologica campana, con test diagnostici moderni e terapie all’avanguardia.

