Università di Salerno il Master DAOSan compie 20 anni

Il Master DAOSan, diretto dalla professoressa Paola Adinolfi, docente di Organizzazione Aziendale dell’Università degli Studi di Salerno, celebra con orgoglio il suo ventesimo anniversario, consolidando il ruolo di riferimento nella preparazione di manager sanitari altamente qualificati. Nato nel 2005 per rispondere alle sfide di un settore in continua evoluzione, ha formato professionisti capaci di affrontare le complessità del sistema sanitario.

A garantire questo successo la sua community: una rete di docenti di prestigio, il supporto di aziende e istituzioni e il contributo degli alumni hanno reso la formazione DAOSan un valore riconosciuto nel mondo del lavoro, distinguendosi per competenza e leadership. Il Master, che adotta la metodologia T.R.E.E. sviluppata dalla prof.ssa Adinolfi, è stato accreditato dalla Regione Campania per il rilascio dell’Attestato di Formazione Manageriale per l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Direttori Generali e quello per i Direttori di struttura complessa. Si caratterizza per un approccio innovativo che unisce formazione, ricerca e gestione del cambiamento, offrendo strumenti pratici per affrontare le sfide della sanità italiana. Attraverso un dialogo continuo con il settore e una costante evoluzione dei programmi didattici, il DAOSan si pone l’obiettivo di formare professionisti capaci di guidare il cambiamento, migliorare l’efficienza dei sistemi sanitari e rispondere alle esigenze di un contesto in continua trasformazione.

Il 6 giugno alle ore 15:00, presso l’Aula Nicola Cilento – Edificio C1, Campus di Fisciano, un evento speciale celebrerà questo importante traguardo con testimonianze di illustri docenti, discenti e ospiti, ripercorrendo la storia di un Master che ha fatto della qualità e dell’innovazione i suoi punti di forza. Un’occasione per valorizzare vent’anni di successi e guardare insieme al futuro con lo stesso impegno che ha reso il Master DAOSan un’eccellenza nella formazione manageriale sanitaria.

