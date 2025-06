Appuntamento in Giardino a Villa Rufolo

La Fondazione Ravello partecipa all’iniziativa Appuntamento in Giardino promossa dall’APGI (Associazione Parchi e Giardini d’Italia) e rivolta a tutti i giardini italiani, in programma sabato 7 e domenica 8 giugno. Patrocinata dal Ministero della Cultura e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, la manifestazione è ideata come un’autentica “festa del giardino”, nata in accordo con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins, che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di invitare il grande pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani. In ossequio al tema dell’edizione 2025: ”Giardini di pietra, pietre del giardino”, la direzione di Villa Rufolo ha organizzato per sabato 7 giugno (dalle ore 11.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 16.30) una “Giornata-laboratorio” dedicata all’illustrazione ed alla dimostrazione pratica delle tecniche di costruzione dei muretti a secco, patrimonio immateriale UNESCO, a cura dei Responsabili scientifici del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Federico II di Napoli: Prof.ssa Arch. Emma Buondonno, Arch. Rossella Russo, Ing. Giuseppe Trinchese.

Domenica 8 giugno (ore 18), in ossequio alla vocazione musicale del monumento simbolo di Ravello, nell’Auditorium di Villa Rufolo ci sarà un concerto con protagonisti due giovani ma già affermati interpreti, come la violinista Annastella Gibboni e il pianista Fabio Silvestro. Il programma scelto per l’occasione vuole essere un viaggio in Europa tra Classicismo e Romanticismo con l’esecuzione di pagine celebri di Beethoven, Bazzini, Fauré e de Sarasate.

La due giorni sarà arricchita da una mostra fotografica dedicata ai Muretti a secco in Costiera Amalfitana allestita nell’Auditorium della villa.

Per prendere parte alle Giornata-laboratorio, per un massimo di 30 partecipanti per ciascuna dimostrazione è necessario prenotarsi presso la Direzione: segreteria@villarufolo.it; tel. 089 857621.

L’accesso al concerto è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili, per il pubblico residente, previo pagamento del solo biglietto d’ingresso a Villa Rufolo, per i non residenti.

La Fondazione Ravello ringrazia l’impresa edile “Ferrigno Michele & C.” e il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello.

Sabato 7 giugno

Pietre e muri a secco nel magico giardino di Klingsor

ore 11:30 alle 12:30 | ore 15:30 alle 16:30

“Giornata-laboratorio” dedicata all’illustrazione ed alla dimostrazione pratica delle tecniche di costruzione dei muretti a secco, patrimonio immateriale UNESCO, a cura dei Responsabili scientifici del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Federico II di Napoli: Prof.ssa Arch. Emma Buondonno, Arch. Rossella Russo, Ing. Giuseppe Trinchese.

Domenica 8 giugno

Auditorium di Villa Rufolo, ore 18

Viaggio in Europa tra Classicismo e Romanticismo

Annastella Gibboni, violino

Fabio Silvestro, pianoforte

Programma

Ludwig van Beethoven

Sonata per violino e pianoforte op.24 “La Primavera”

Antonio Bazzini

Fantasia su motivi della Traviata op.50 per violino e pianoforte

Gabriel Fauré

Andante op. 75 per violino e pianoforte

Pablo de Sarasate

Zigeunerweisen (Gipsy Airs) op.20

