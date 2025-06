Forum Economie Food EXPerience

UniCredit e Confindustria Salerno organizzano il 10 giugno un Forum dedicato all’AgriFood campano, patrimonio identitario ma anche leva strategica per la crescita sostenibile del Mezzogiorno e un comparto da 15 miliardi di euro di valore della produzione.

L’obiettivo è affrontare le sfide globali con nuovi strumenti finanziari, strategie di internazionalizzazione e investimenti in capitale umano. L’evento si terrà dalle 11 alle 13 presso Confindustria Salerno (Via Madonna di Fatima, 194), nell’ambito del ciclo “Forum delle Economie – Food EXPerience”, promosso da UniCredit per rafforzare il sostegno alle imprese del Made in Italy.

L’iniziativa metterà a confronto imprenditori, economisti, esperti di filiera e rappresentanti del sistema bancario su tre assi chiave: innovazione tecnologica, transizione ESG e strategie di internazionalizzazione. Verrà presentato anche il rapporto Prometeia che fotografa il settore. Con una filiera composta da 81 mila imprese, di cui oltre il 70% con fatturato inferiore ai 2 milioni di euro, la Campania esprime una biodiversità produttiva unica ma frammentata.

Salerno, in particolare, è un polo strategico per la trasformazione dell’ortofrutta e una forte specializzazione nei prodotti DOP La Campania è tra i motori dell’agroalimentare italiano con oltre 92.000 addetti; un valore della produzione superiore a 15 miliardi di euro (5,8% del totale nazionale); 2,7 miliardi di euro di export agroalimentare nella sola provincia di Salerno, pari al 45% della produzione locale.

La regione è oggi uno dei poli agroindustriali più avanzati del Sud Italia, ma resta fragile su dimensioni aziendali, accesso al credito ESG e passaggio generazionale: oltre il 40% dei conduttori agricoli ha più di 60 anni. “Il settore agroalimentare campano è una leva strategica per la crescita del territorio, ma servono strumenti su misura per renderlo competitivo, sostenibile e più attrattivo sui mercati internazionali – dichiara Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di UniCredit -. Con questa iniziativa vogliamo ascoltare le imprese, accompagnarle in percorsi di crescita concreta e connetterle con le soluzioni di finanza evoluta oggi disponibili”.

“Il comparto agroalimentare campano è un’eccellenza da valorizzare con visione industriale per generare occupazione qualificata, attrarre investimenti e consolidare il posizionamento del Mezzogiorno – commenta Antonio Sada, Presidente di Confindustria Salerno –. Servono politiche industriali coraggiose, accesso agevolato al credito evoluto e un patto trasversale pubblico/ privati per rendere le imprese meno vulnerabili e più orientate all’innovazione, all’export e al passaggio generazionale”.

Nel corso dell’evento sarà presentato un pacchetto di misure bancarie e consulenziali per supportare le imprese della filiera AgriFood, con focus su investimenti ESG, digitalizzazione della logistica e supporto all’export verso mercati target come USA e Nord Europa. Programma

Ore 11.00 – Apertura lavori • Antonio Sada, Presidente Confindustria Salerno • Roberto Bellavista, Responsabile Territorial Development Sud, UniCredit

Ore 11.10 – Scenari e dati • Giampaolo Morittu, Senior Specialist Prometeia “Scenari e conflitti globali, le sfide per l’export della Filiera Agrifood – Focus Campania”

Ore 11.30 – Sostegno bancario • Alessandro Tosi, Referente Agribusiness Corporate Italy, UniCredit “Il sostegno finanziario per le imprese del settore”

Ore 11.45 – Tavola rotonda “I fattori di crescita dell’Agrifood: internazionalizzazione e innovazione. Riflessioni sul futuro prossimo” • Ferdinando Natali, Regional Manager Sud, UniCredit • Carmine Alfano, Presidente Gruppo Alimentare Confindustria Salerno (Coppola SpA) • Fausta Colosimo, Consiglio Generale Confindustria Salerno (Cesare Trucillo SpA) • Rosario Rago, Vicepresidente Confagricoltura Salerno (Rago Group) Modera: Alessandro Tosi, UniCredit

Ore 12.45 – Chiusura lavori • Roberto Bellavista, UniCredit A seguire: Aperitivo di networking

