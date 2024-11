Successo alla WTM di Londra 2024 per la destinazione Amalfi

Promozione e valorizzazione a 360 gradi per l’offerta turistica della Rete di destinazione “Amalfi Experience” alla WTM di Londra 2024 con una particolare attenzione alle best practice per una migliore fruizione del territorio e attuazione delle “Azioni per un turismo più sostenibile” varate dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano, attraverso cui si intende garantire un equilibrio tra sviluppo economico, sociale, culturale e ambientale.

E’ quanto emerge dalla partecipazione della DMO Visit Amalfi (Destination Management & Marketing Organization) all’importante borsa internazionale del turismo che si è conclusa ieri nella capitale del Regno Unito. Nel corso dei tre giorni, in cui si sono stretti nuovi contatti con importanti buyers internazionali, è stata promossa l’intera offerta dei partner della Rete di destinazione “Amalfi Experience” venendo così incontro alle richieste degli operatori presenti a Londra: dall’ospitalità alberghiera, passando per la ricettività extralberghiera, l’offerta esperienziale fino ad arrivare al comparto dei servizi come i trasporti via mare.

Fitta l’agenda di appuntamenti non solo con piccoli e grandi tour operator ma anche con importanti agenzie di viaggi con cui è stato affrontato il tema di vacanze sempre più sostenibili e autentiche. Inoltre, lo sviluppo e la promozione di nuove esperienze, sempre più targettizzate, è risultata essere una costante anche in questa esperienza fieristica a cui Amalfi si è presentata con proposte concrete grazie alla Rete di prodotto Amalfi Experience.

Tantissimi gli operatori che si sono soffermati presso il desk della DMO Visit Amalfi – allestito presso lo stand dell’Enit nell’area dedicata alla Regione Campania – che hanno manifestato curiosità e apprezzamento per la presenza in loco di un’organizzazione di riferimento capace di poterli guidare nell’individuazione dei vari prodotti e servizi utili a strutturare le loro proposte di viaggio ad una clientela sempre più esigente.

Importante è stato, inoltre, il lavoro di sensibilizzazione dei principali operatori nell’ambito di una migliore ridistribuzione dei flussi nelle ore pomeridiane per favorire l’attuazione del progetto di turismo sostenibile varato dall’Amministrazione per una migliore fruizione della Città.

Oltre ai già consolidati rapporti con Stati Uniti, Australia, Canada e Regno Unito, importanti opportunità si sono aperte anche per i nuovi mercati asiatici che rappresentano un riferimento strategico anche in termini di allungamento della stagione. Il mercato orientale, ad esempio, punterebbe su Amalfi nel periodo compreso tra ottobre e marzo non solo come meta turistica, ma anche come luogo in cui organizzare matrimoni o viaggi di nozze in quanto questo periodo coincide con la stagione dei matrimoni.

Molto apprezzata, infine, la proposta invernale prevista per i mesi di novembre e dicembre grazie all’ampia disponibilità di strutture e pubblici esercizi aperti, oltre ai tradizionali eventi natalizi che rappresentano un forte elemento attrattore insieme all’allungamento della stagione balneare e alle attività all’aria aperta che stanno spingendo sempre più turisti verso Amalfi anche attraverso viaggi last minute.