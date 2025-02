Stantup scommette su Salerno

Stantup Service S.r.l., azienda salernitana leader nel settore della consulenza per l’avvio di nuovi fornitori di energia, prosegue la sua crescita e conferma, attraverso lo sviluppo del PianoPeople, la solida volontà di investire sul territorio locale.

Il PianoPeople, lanciato nella metà del 2024, si fonda su un ambizioso progetto di sviluppo che mira ad attrarre talenti e investire in leve strategiche per ampliare le capacità aziendali e prevede l’assunzione di 100 nuove figure entro il 2026 e l’apertura di nuovi uffici, consolidando l’impegno dell’azienda verso un’espansione strategica e innovativa.

In un contesto dove l’innovazione tecnologica e digitale fatica a emergere, l’azienda salernitana punta a costruire un polo di eccellenza nel Sud Italia. Per farlo, ricerca talenti all’avanguardia, dai Data Analyst ai Billing Specialist, fino ai Customer Care Specialist, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nel settore energetico.

Giuseppe Dell’Acqua Brunone, fondatore e CEO di Stantup, commenta: “In Stantup siamo sempre a caccia di talenti, perché sappiamo che un’azienda per essere la migliore deve essere animata dai migliori.” – e continua – “Thomas J. Watson, il Fondatore di IBM, diceva che per diventare una grande azienda, bisogna comportarsi come una grande azienda, ancora prima di diventarlo. I fatti gli hanno poi dato ragione. Noi crediamo che le aziende siano per prima cosa delle persone, per questo diamo grande valore al fattore umano. I valori fondamentali su cui basiamo i rapporti umani, che siano con dipendenti, clienti o fornitori, sono fiducia, trasparenza e rispetto. Questo ci ha permesso negli anni di intessere relazioni forti e positive, che hanno portato grandi benefici in ogni direzione”.

Negli ultimi anni, Stantup ha raggiunto numerosi traguardi significativi, tra cui il lancio del progetto Fastweb Energia, di cui l’azienda salernitana è partner principale con più di 20 risorse dedicate; importanti partnership strategiche tra cui una fra le ultime quella con AXA Partners per rendere sempre più innovativi i servizi offerti al proprio target di riferimento. Inoltre, l’azienda ha ottenuto le prestigiose certificazioni ISO 9001 e ISO 27001, che testimoniano il suo impegno per la qualità, la sicurezza dei servizi e la gestione efficace dei processi aziendali.

Oltre a concentrarsi sul rafforzamento delle partnership e sull’innovazione dei servizi, Stantup rivolge grande attenzione anche al benessere e alla crescita delle sue risorse interne. L’azienda, infatti, ha concluso l’anno con un’importante iniziativa: la partnership con Serenis, leader innovativo nel settore del benessere mentale, che attraverso il suo team di psicoterapeuti offre alle aziende un servizio mirato al miglioramento dell’equilibrio personale e professionale.

Questo approccio evidenzia la convinzione che un ambiente di lavoro sano e stimolante sia fondamentale per il successo a lungo termine. Stantup si impegna quindi a creare un contesto in cui ogni collaboratore si senta supportato, motivato e parte di una comunità. Mirando al riequilibrio tra vita professionale e personale, con l’obiettivo di far crescere insieme l’impresa e le sue risorse.

Giuseppe Dell’Acqua Brunone, continua: “La filosofia di Stantup Service è racchiusa in una simbolo ben preciso: una formica. Questo non rappresenta solo il duro lavoro, ma anche la crescita continua, un percorso che parte da zero e, grazie a formazione e know-how, porta a competenze sempre più avanzate. Crediamo fermamente nel valore del gioco di squadra e del confronto, elementi che coltiviamo attraverso meeting periodici tra reparti, appuntamenti aziendali mensili, attività di team-building nonché anche all’ultima partnership con Serenis di cui ne vado particolarmente fiero. Proprio come le formiche, operiamo con dedizione e sinergia, facendo della collaborazione e dell’impegno condiviso la nostra forza”.

Con un impegno costante verso l’innovazione, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, Stantup si conferma come una realtà in crescita nel panorama locale. Grazie al PianoPeople, l’azienda non solo arricchisce il Sud Italia con nuove opportunità professionali, ma si pone come punto di riferimento nel settore energetico investendo in una visione strategica che unisce qualità, benessere e innovazione,

Con l’espansione delle proprie sedi e un modello di crescita basato su valori solidi, Stantup si afferma quindi come una realtà locale innovativa ed attenta al benessere delle proprie risorse.