Operazione click day, Libera: spaccato inquietante

Le risultanze delle indagini coordinate dalla Procura Distrettuale di Salerno e sfociate nell’arresto, nei giorni scorsi, di 31 persone – accusate di associazione per delinquere dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, corruzione, falso in atto pubblico e autoriciclaggio – ci consegnano uno spaccato inquietante sotto diversi punti di vista.

Il primo e più triste non può che riguardare le vittime di quello che appare come un vero e proprio sistema criminale, in grado di generare un volume d’affari di milioni di euro sulla pelle di oltre 2000 cittadini extracomunitari, il cui unico desiderio era di raggiungere l’Italia e trovare qui una nuova opportunità di vita.

Persone che invece si sono poi ritrovate senza lavoro, senza permesso di soggiorno e senza alcuna tutela.

Uno degli elementi che questa operazione ci consegna è proprio il fallimento dei meccanismi della Legge Bossi – Fini e dei Decreti flussi, che evidentemente non sono in grado di funzionare e che dunque vanno necessariamente superati. È assurdo anche solo immaginare che un cittadino extracomunitario possa raggiungere l’Italia solo in presenza di un contratto stipulato con un datore di lavoro che opera in un altro continente.

Un sistema potenzialmente criminogeno e con tante falle, nelle quali, come questa inchiesta dimostra, si insinuano facilmente interessi illeciti.

Il secondo ha a che fare con la rete di complicità e di interessi che ruota attorno a questa storia, nella quale ancora una volta la corruzione si è dimostrata lo strumento privilegiato per reclutare imprenditori, professionisti e finanche pubblici ufficiali, che, in cambio di denaro, hanno disatteso ai loro doveri, sfruttando la disperazione di migliaia di persone, costrette a sborsare migliaia di euro e poi a vivere in condizioni disumane, come le immagini dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro dimostrano in maniera inequivocabile.

Che in questa vicenda abbiano un ruolo centrale finanche pubblici ufficiali degli Ispettorati del Lavoro, coloro cioè che dovrebbero vigilare sul rispetto della legge e garantire i lavoratori, lascia davvero sgomenti.

Come Libera, insieme in particolare al mondo sindacale, abbiamo più volte denunciato gli

interessi criminali e mafiosi che lucrano sulla pelle dei migranti.

Lo facciamo oggi alzando ancora di più la voce, in un momento nel quale, in Italia e altrove nel mondo, si adottano politiche migratorie che schiacciano la dignità delle persone e non affrontano i problemi veri, rincorrendo il consenso e cavalcando le paure.

Ancora una volta, sotto la bandiera di una legalità formale, le leggi non servono a costruire giustizia e a tutelare gli esseri umani, ma a costruire un facile consenso e a consolidare un potere malato.

Avvertiamo, allora, il dovere civico di esprimere tutta la nostra gratitudine e tutto il nostro

sostegno alla magistratura – in particolare alla Procura salernitana – e alle Forze dell’Ordine

per l’enorme lavoro messo in campo per alzare il velo su questo sistema criminale.

Accanto all’aspetto repressivo e giudiziario, però, non si può trascurare quello culturale e politico.

Ancora una volta, alla società civile e responsabile spetta, allora, il compito di interrogarsi su quanto di più e meglio – sul piano educativo, culturale, sociale e politico – si può e si deve fare per affermare con radicalità il valore dell’etica della responsabilità, in particolare per chi riveste funzioni pubbliche.