Sportello Confesercenti Vallo di Diano non va in vacanza

La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, informa che gli sportelli camerali di Sala Consilina resteranno chiusi nel periodo 01/07/2024 – 31/08/2024.

Resterà invece aperto lo sportello Camera di Commercio convenzionato Confesercenti Vallo di Diano, con sede a Sala Consilina. Sarà disponibile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

“Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano – spiega la presidente Maria Antonietta Aquino – non va in vacanza. Continuerà ad offrire ai cittadini e alle imprese del territorio i propri servizi e quelli della Camera di Commercio, anche nel periodo estivo. Da noi, dunque, anche in questi giorni, è possibile ad esempio avere visure camerali, atti e bilanci certificati, firme digitati, carte tachigrafiche, vidimazione dei registri e ora anche lo spid, novità del nostro sportello”.

Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero +39 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.