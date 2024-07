A Un Libro Sotto Le Stelle si ricorda Agostino Di Bartolomei gioveedì 18

- pubblicità -

E’ l’unico capitano per sempre cui sono stati dedicati due capitoli: Agostino di Bartolomei, icona in giallorosso ma a distanza di 30 anni e per sempre nel cuore dei tifosi della Salernitana.

Da Gianfranco Coppola e Angelo Scelzo salernitani doc aneddoti e considerazioni su “Ago” e la penna prestigiosa di un altro figlio della città, Nino Petrone, arricchisce coi racconti del mondo di Rivera e Mazzola un libro davvero unico.

Una serata davvero speciale – la seconda di “Un libro sotto le stelle” organizzata dall’Associazione Meridiani ormai in scena da 20 anni – e in questo caso anche tra cielo e mare interamente dedicata alla passione per il calcio con occhio e cuore alle figure mitiche dei Capitani e di chi li ha amati.

In un talk moderato da Sonia di Domenico, poliedrica artista, con al fianco Silvio Martino di Rai Radio Live Napoli a bordo della motonave Acquarius di Travelmar alle 19,30 del 18 luglio.

Al proscenio le indimenticabili figure dei condottieri che hanno fatto innamorare milioni di appassionati del calcio coi grandi club italiani e stranieri, le nazionali e i campanili del pallone raccontati nel libro Capitani per sempre di Gianfranco Coppola. Storie emozionanti che toccheranno i cuori e che saranno esaltate con i brani tutti da leggere di Capitani per sempre che prende spunto dalla storia del mitico Antonio Juliano, un omaggio dedicato alla memoria del grande calciatore azzurro, capitano indimenticabile, recentemente scomparso.

Il libro Capitani per sempre di Gianfranco Coppola, edito da LeVarie, marchio editoriale ideato da Marco Lobasso, rappresenta allo stesso modo un atto d’amore verso il calcio e verso quei meravigliosi condottieri di ieri e di oggi, che hanno regalato emozioni e passione ai tifosi di tutto il mondo. Il volume ospita la magnifica prefazione dello scrittore e divulgatore scientifico Marino Niola e si arricchisce della prestigiosa collaborazione di Grandi Firme del giornalismo italiano, con il patrocinio dell’Associazione Italiana Calciatori.

Il ritratto di Luca Vialli è firmato da Paolo Condò tra i più apprezzati giornalisti italiani opinionista ed editorialista di Sky e autore di pezzi di classe su Repubblica. A lui presente sull’Acquarius il premio Narratore del Calcio. Di calcio e valori partendo dai ragazzi e dagli amatori del mondo dei dilettanti (c’è anche la sezione i Capitani del campanile nel libro) parlerà il Presidente del Comitato Regionale della Figc LND Carmine Zigarelli. Ci sono anche Carolina Morace e Sara Gama nel libro e dello sviluppo del calcio femminile parlerà la vice presidente Lnd regionale Giuliana Tambaro l’ideatrice della fascia rosa contro la violenza sulle donne. Le mitiche figurine della Panini, insieme alle foto di Pietro Mosca, impreziosiscono in immagini un volume unico nel suo genere. Capitani per sempre, come il precedente libro Campioni per sempre di Gianfranco Coppola ed edito da LeVarie, sosterrà con i suoi proventi i progetti solidali della Fondazione In Nome della Vita Onlus e di Casa di Tonia, voluti dall’Arcivescovo Emerito di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe.

I saluti istituzionali sono affidati a Nicola Montesano, Responsabile della Struttura Territoriale Anas Campania e Vincenzo Ungaro, Consigliere dell’amministrazione comunale di Castellammare di Stabia.

Capitani per sempre e’ in vendita online e anche nelle librerie della Campania dal 22 maggio. Per prenotazioni e acquisto del volume: info@levarieweb.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...