Spiagge e Fondali Puliti, AperiGreen a Pioppi di Pollica domenica 23.

Domenica 23 maggio 2021 si terrà a Pioppi, in P.zza Castello Vinciprova, un’iniziativa di mobilitazione e sensibilizzazione al rispetto per l’ambiente e i fondali marini.

L’evento sarà un’operazione di collaborazione tra diverse associazioni, promosso e sponsorizzato dall’azienda DOTS, Legambiente onlus, il Museo del Mare e il Museo Vivente della Dieta Mediterranea, La Via Silente, l’associazione Cilento a Portata di Mano e il Comune di Pollica.

La collaborazione tra i vari partner è basata sulla condivisione di una missione comune: la valorizzazione del territorio compatibilmente con la salvaguardia dell’environment.

DOTS è un pop up enogastronomico che si avvale di un format innovativo: 2 Vintage Ape Car convertiti per operare come Cocktail Bar e Tapas Bar, in movimento “lento” nel Cilento.

DOTS, ripensando al nostro vivere comune nella società odierna e alla forte influenza che la convivialità ha avuto e, tuttora ha, sui valori delle comunità, vuole aiutare ad accelerare, partendo dal campo dell’hospitality, la transizione ad un approccio sostenibile ed esperienziale del patrimonio materiale e immateriale della nostra comunità, inspirando una guest experience compatibile con l’ambiente.

Legambiente onlus, il Museo Vivo del Mare e il Museo Vivente della Dieta mediterranea e il Comune di Pollica, come promotori della salvaguardia dello stile di vita della popolazione cilentana, si connettono ad uno dei capisaldi dell’azienda DOTS: la scelta del KM 0 e la rivisitazione dei piatti e prodotti tipici della Dieta Mediterranea sia nelle pietanze che nei drinks del proprio menu.

La Via Silente, con i suoi 600 Km di percorso in bicicletta a tappe e l’esperienza di vivere il Cilento silenziosamente in completa armonia con la natura, rimanda al concetto di slow food/drinks e allegoricamente al movimento lento dell’Ape Car della nostra azienda.

L’associazione Cilento a portata di mano, la cui volontà di creare un network di imprenditori per la promozione territoriale e lo sdoganamento della stagionalità, si unisce al desiderio di DOTS di promuovere il Cilento senza limitazione territoriali e temporali confacentemente al format prescelto: pop up mobile e versatile dell’Ape Car.

All’evento “Spiagge e Fondali Puliti”, DOTS partecipa in quanto crede fortemente che il minimo impatto sull’ambiente debba essere il valore fondamentale di ogni azienda, indipendentemente dal campo in cui opera; di qui la scelta di eliminare il monouso in plastica, preferendo posate in bambù, cannucce in carta, tovaglioli eco, menu ricavati da carta riciclata, bicchieri in vetro e ceramiche artigianali.