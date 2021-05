A’ Meveza Ra’ Nonn: il nuovo programma per rilanciare le tradizioni cavesi in tempo di Covid.

Giovedì 20 maggio è andata in onda sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di TiVedi la prima puntata de “A’ Meveza Ra’ Nonn” che ha visto la partecipazione dei primi due casali in gara: casale Senatore rappresentato dalla signora Anna ed il casale Borgo Scacciaventi – Croce con la signora Letizia.

Non è stata una sfida semplice, ma la ricetta più popolare è stata quella della signora Anna mentre a superare il turno è stata la signora Letizia con la sua milza.

È stato un giudizio “al buio”, infatti, i tre giudici designati per l’assaggio hanno scoperto la milza votata solo in diretta!

Molte le condivisioni ed i commenti dei diversi sostenitori che hanno passato una serata all’insegna delle tradizioni cavesi.

A’ Meveza Ra’ Nonn nasce dall’esigenza di tramandare le tradizioni cavesi ed intrattenere gli stessi, infatti questo è il secondo anno che, causa Covid-19 ,non si terranno le diverse iniziative in onore del S.S Sacramento e della disfida dei trombonieri.

Adriano Adinolfi, autore e conduttore del programma che così commenta “ Nonostante le diverse restrizioni, credo sia giusto continuare a valorizzare le nostre tradizioni ed al contempo divertirsi, in piena sicurezza. Ogni anno alla “festa di castello” tanti si sono chiesti quale casale facesse la miglior milza. Quest’anno lo scopriremo insieme”

La milza tanto cara ai cavoti viene prima imbottita e poi cotta nell’aceto, per poi essere consumata in compagnia di amici e parenti al Castello di Sant’ Auditore, per simboleggiare la fine della peste del ‘600. (La milza simboleggia il “bubbone” classico degli appestati, mangiandola il messaggio è chiaro: peste sono più forte di te!)

Per quest’anno quindi, non potremmo sapere chi sarà il casale a trionfare per la miglior esecuzione, il miglior schieramento ma possiamo scoprire, per la prima volta, quale casale preparerà la miglior meveza!

La cosa curiosa è che, a giudicare, ci saranno dei giudici scelti da ogni casale, ma solo dopo l’assaggio e la votazione, sapranno che milza hanno assaggiato!

Il prossimo appuntamento è fissato per Giovedì 27 alle 21:00 con la sfida tra casale Filangieri e gli Archibugieri S.S Sacramento mentre gli alti casali si sfideranno il:

Montecastello vs Sant’Anna all’Oliveto Diretta Giovedì 04/06 ore 21:00

Santa Maria del Rovo vs S.Anna Diretta Giovedì 11/06 ore 21:00