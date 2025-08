Settimana ricca Sui Sentieri degli Dei ad Agerola

Questa settimana, Agerola si trasforma in un palcoscenico che mescola musica, parole e tradizione!

La settimana si apre con Fiordilatte Fiordifesta a Pianillo, la Sagra del fiordilatte e dei prodotti tipici agerolesi, che coincide con la celebrazione in onore di Sant’Antonio Abate.

Martedì 5 agosto all’Anfiteatro arriva il Collettivo Margaret, con uno spettacolo di comedy e balle varie firmato da Alessandro Naclerio, Annalisa Franco, Mico Pugliares e Salvatore Belcastro.

Mercoledì 6 agosto riflettori accesi al Parco Colonia Montana con uno dei live più attesi: La Rappresentante di Lista, il duo palermitano amato per il suo stile eclettico e sperimentale che fonde pop, rock, elettronica e cantautorato.

Giovedì 7 agosto sarà una giornata speciale: alle 18:30 all’Anfiteatro il pubblico potrà partecipare al reading con Amara, cantautrice e autrice raffinata, in occasione della presentazione del suo libro “La certezza di essere viva”.

In serata, al Belvedere Punta Corona, salirà sul palco il Marco Ferradini Trio con “L’Uva e il Vino”, concerto-racconto condotto da GianMaurizio Foderaro, voce storica di Radio Rai.

Venerdì 8 agosto si torna al Belvedere per un nuovo appuntamento con Amara, stavolta in veste musicale: il suo Amara Live Tour 2025 proporrà un repertorio profondo ed evocativo, capace di toccare corde intime e collettive.

Sabato 9 agosto spazio alla tradizione con la Festa del Borgo di Campora, mentre domenica 10 agosto chiusura in grande stile al Parco Colonia Montana con la voce elegante e raffinata di Simona Molinari, vincitrice di due Targhe Tenco e nota per i duetti con artisti come Ornella Vanoni e Andrea Bocelli.

Il Festival “Sui Sentieri degli Dei” si conferma così crocevia di linguaggi, identità e sensibilità, nel segno della bellezza e della cultura ad alta quota.