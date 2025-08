Amalfi, bando Amalfitness per Parco La Pineta

L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano promuove il progetto AMALFitness Estate 2025 e si appresta a trasformare il parco La Pineta in una palestra all’aria aperta.

“L’intento è quello di sfruttare gli spazi immersi così come sono nel verde dei pini marittimi, per organizzare corsi sportivi, ludico – ricreativi da affidare ad associazioni che operano nell’ambito della cura della persona. – dichiara Ilaria Cuomo, Assessore allo Sport – Per questo è stato pubblicato un avviso pubblico, rivolto a quelle associazioni sportive che siano affiliate ad una federazione o ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, capaci di poter attuare la promozione della cultura sportiva tra cui aerobica, ginnastica dolce, ginnastica, yoga e pilates.”

Per l’organizzazione dei corsi sono state previste anche tre fasce orarie dal lunedì al sabato: dalle ore 06.00 alle ore 07.00; dalle ore 07.00 alle ore 08.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30.

Il Comune concederà gratuitamente il parco “La Pineta” alle associazioni che ne faranno richiesta ed alle quali spetteranno una serie di oneri tra cui la pulizia e il riordino degli spazi utilizzati per le attività sportive; la stipula di idonea polizza assicurativa per gli istruttori; la messa a disposizione delle attrezzature per svolgere le attività e della loro eventuale manutenzione.

Possono presentare proposte di corsi le associazioni sportive in qualunque forma costituite, purché affiliate ad una Federazione o Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, operanti sul territorio di Amalfi ed iscritte al Registro Comunale delle Associazioni purché siano dotate di personale esperto e qualificato.

Le associazioni interessate possono presentare istanza, precisando la tipologia dei corsi ed allegando idonea documentazione, entro e non oltre il 9 agosto 2025 esclusivamente tramite pec all’indirizzo: amalfi@asmepec.it.

