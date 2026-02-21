Scossa di terremoto magnitudo 4.5 nella notte, epicentro a Montecorice

Di
Pietro Pizzolla
-
Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata registrata nella notte nella zona di Montecorice, in provincia di Salerno. Il sisma è avvenuto alle 01:28 ed è stato rilevato dalla Sala Sismica INGV di Roma.

Secondo i dati preliminari dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 319 km, un valore che colloca l’evento tra i terremoti profondi tipici dell’area tirrenica. Scosse di questo tipo, pur avendo una magnitudo moderata, tendono a essere avvertite in modo più lieve in superficie e raramente provocano danni.

Al momento non si registrano danni a persone o cose, né risultano richieste di intervento ai vigili del fuoco. La scossa è stata percepita in alcuni comuni del Cilento, ma in modo lieve.

Gli esperti ricordano che la sismicità profonda dell’area è legata ai movimenti della placca ionica che si inabissa sotto l’Appennino, generando eventi che possono essere avvertiti anche a grande distanza.

