Sara a Giffoni per la sicurezza stradale

Il Giffoni non è solo film, ma anche tematiche sociali come la sicurezza stradale. Un argomento che riguarda da vicino il mondo giovanile.

Per questo Sara Assicurazioni porta anche quest’anno il valore della sicurezza stradale al Festival, attraverso la nuova edizione di “Karting in Piazza”, l’iniziativa di ACI (supportata dallo sponsor SARA), nell’ambito del programma FIA Action for Road Safety, pensata per trasmettere ai bambini il valore delle regole e della sicurezza stradale attraverso il gioco e l’esperienza diretta.

«Siamo a Giffoni per incontrare i giovani e portare un messaggio importante sulla sicurezza stradale – conferma Marco Brachini, direttore Marketing, Brand e Customer Relationship di Sara Assicurazioni – Infatti siamo convinti che lavorare con loro fin da piccoli sia fondamentale. Riusciamo a piantare questi primi semi di consapevolezza che possano poi germogliare nel futuro, aiutandoci ad avere utenti della strada più responsabili per il bene della comunità. Giffoni è un momento splendido che ci permette di incontrare fisicamente questi ragazzi e lavorare con loro al bene comune, coltivando conducenti responsabili che siano in grado di rispettare se stessi e gli altri quando si è alla guida. Quest’anno il Giffoni parte dal messaggio “becoming human”. Partiamo da qui. Trasferire valore alle persone, anche con iniziative che promuovano sicurezza stradale. Proteggere le persone è la nostra missione. Il problema è che 1/3 degli incidenti è causato dalla distrazione. Bisogna evitare atteggiamenti che ci distraggono alla guida. Sulla prevenzione non si fa mai abbastanza. Ma devo dire che oggi la tecnologia ci aiuta, se pensiamo a come si siano evoluti i mezzi, a quanti strumenti di sicurezza oggi ci siano, a come erano anni fa le macchine. Tuttavia esiste anche un tema di infrastrutture, è necessario curare meglio la mobilità, dalla disponibilità di piste ciclabili fino alla manutenzione della viabilità, e trasferire il tema della consapevolezza alla guida e della cultura assicurativa. Sembra un caso che il nostro motto sia “al tuo fianco sulla strada della vita”, un messaggio che racchiude l’aspetto di umanità che parte qui da Giffoni con i propri giovani per i quali creare cultura e sensibilizzazione, sapendo che siamo una piccola goccia in un mare molto più grande dove però ognuno deve fare la sua parte».

La partecipazione al Giffoni rientra in un percorso più ampio che vede Sara Assicurazioni impegnata tutto l’anno insieme ad ACI nella promozione della cultura della sicurezza stradale, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Tra i progetti di punta “Sara Safe Factor”, il tour itinerante dedicato ai giovani in età da patente degli istituti superiori e università di numerose città italiane che a oggi ha coinvolto oltre 140.000 studenti in tutta Italia, con alcune tappe anche all’interno dei Centri di Guida Sicura Sara – ACI di Vallelunga e Lainate, eccellenze europee per la sicurezza stradale.

