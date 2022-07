San Giovanni a Piro vince premio Piccolo Comune Amico.

Il Comune di SAN GIOVANNI A PIRO vince il premio “Piccolo Comune Amico”, progetto realizzato dal Codacons – in collaborazione con Coldiretti, Fondazione Symbola, Enac, Touring Club Italiano, Ferrovie dello Stato, Intesa San Paolo, Poste Italiane, con il patrocinio di Anci, Uncem e del Ministero della Cultura – per promuovere lo sviluppo dei Comuni italiani con meno di 5mila abitanti.

Il Comune di SAN GIOVANNI A PIRO è risultato vincitore per le eccellenze nella sezione “Cultura, Arte e Storia” grazie al Museo Casa Ortega di Bosco dove ha dimorato l’artista José Garcia Ortega, (1921-1990), pittore e scultore spagnolo, militante antifranchista, a lungo in esilio in Europa, soprattutto in Francia e in Italia.

Il 6 luglio alle ore 9 si terrà presso l’Auditorium Parco della musica di Roma la premiazione finale di tutti i comuni vincitori del premio “Piccolo comune amico” che, assieme ai prodotti locali e alla storia del territorio, saranno pubblicizzati sia attraverso la creazione di una Mappa interattiva consultabile attraverso apposita App (con cui si potranno visionare aziende e punti vendita di prodotti d’eccellenza, oltre ad eventi, sagre, e mercati locali), sia mediante campagne promozionali diffuse da tutti i canali comunicativi dei partner del progetto, porterà alla conoscenza delle eccellenze vincitrici in tutto il mondo.