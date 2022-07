Le domeniche della salute del Rotary Club Costiera Amalfitana, tappa a Conca dei Marini domenica 10.

Fanno tappa a Conca dei Marini le “Domeniche della Salute” organizzate dal Rotary Club Costiera Amalfitana.

Domenica 10 luglio, dalle 9 alle 13, nel complesso di San Pancrazio, si terranno attività di screening con visite mediche specialistiche gratuite a cura dei dottori Giordano Andrea (Reumatologia), Di Lieto Maria Pia (Ginecologia), Salvatore Ulisse di Palma (Cardiologia/Angiologia), Gargiulo Marcello (Ecografia internistica), Cremona Luigi (Senologia), Confuorto Giuseppe (Chirurgia Generale).

Dopo le visite, alle 11, nella Chiesa di San Pancrazio ci sarà un programma di diffusione della cultura della defibrillazione precoce denominato “La morte improvvisa”, a cura del dottor Ulisse Di Palma.

Alle 12, invece, in Piazza San Pancrazio, sarà collocato sull’auto della Polizia Municipale un defibrillatore semiautomatico donato dal Distretto Turistico Costa d’Amalfi, in modo che diventi “cardio protetta” e pronta ad intervenire tempestivamente sul territorio comunale e, non solo.

Alla cerimonia parteciperanno il presidente del Rotary Club Costiera Amalfitana Lucio D’Urso, il presidente del Distretto Costa d’Amalfi Andrea Ferraioli, il Sindaco Pasquale Buonocore ed il Parroco Don Andrea Alfieri.

Logistica, supporto e organizzazione sono a cura della Pubblica Assistenza Resilienza Costiera Amalfitana.