Salviamo la Diagnostica, contro i nuovi budget regionali

Il Comitato “Salviamo la Diagnostica”, che riunisce numerosi laboratori di analisi privati campani, denuncia con forza le nuove regole regionali per il calcolo delle premialità di budget. Il nuovo sistema introdotto dalla Regione Campania favorisce unicamente le grandi aggregazioni aziendali, penalizzando i laboratori medio-piccoli, pur pienamente in regola con i requisiti di legge. Una scelta che rischia di creare gravi squilibri territoriali, compromettere l’accesso ai servizi diagnostici di prossimità, fondamentali per i cittadini, e minare la sostenibilità economica di molte realtà sanitarie locali. Mercoledì alle 10, al Polo Nautico, a Salerno, la conferenza stampa. Nel corso dell’incontro, il comitato illustrerà alla stampa e all’opinione pubblica le criticità del nuovo sistema e formulerà una richiesta ufficiale di intervento alla Regione, per garantire equità, trasparenza e tutela del diritto alla salute. Interverranno: la dottoressa Luisa Padovano, dirigente di struttura di laboratorio, il dottore Giuseppe Ventre, medico specialista in analisi cliniche e l’avvocato Gaetano Francavilla, legale esperto in diritto sanitario.

