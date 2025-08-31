Salerno piange la scomparsa dell’avvocato rotariano Giovanni Avallone. Domani i funerali.

Aveva un desiderio l’avvocato Giovanni Avallone, scrittore, fotografo, cineasta, regista teatrale e televisivo, erede di una grande famiglia salernitana di artisti e letterati, che nella giornata di ieri ha lasciato il mondo terreno: “Avere a Salerno una struttura dedicata, un archivio nel quale raccogliere il patrimonio di filmati, video e foto esistenti, catalogato per date ed eventi, attraverso il quale dare vita alla storia della nostra città. Una storia fatta di immagini, di fotografie, ispirate da figure e luoghi della memoria: testimonianza di epoche passate, capaci di generare sentimenti e stati d’animo. “Tracce di luce”, di colori e di vibrazioni sonore”. Questo desiderio, l’avvocato Avallone lo espresse in occasione della presentazione del suo libro ““Tracce di Luce – Dal Pathè Baby , un lungo cammino. Racconti di vita Salernitana”, edito da “Areablu Edizioni”, che fu presentato dal Senatore Alfonso Andria, socio rotariano e Presidente del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali di Ravello, e dalla socia rotariana Antonia Autuori, presidente della “Fondazione della Comunità Salernitana”, al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno, durante l’incontro organizzato nel giugno del 2022, dal “Rotary Club Salerno”, presieduto all’epoca dalla professoressa Maria Rosaria Lombardi. Giovanni Avallone, che era socio del sodalizio rotariano, di cui fu anche presidente nell’anno 2005/2006, sin da bambino amava fotografare come ricordò nel suo intervento:” Per la Prima Comunione, all’inizio degli anni cinquanta, mi regalarono una piccola macchina fotografica della “Ferrania” e qualche anno dopo, una “Comet”, dell’antica ditta “Bencini” che mi permisero di raggiungere i primi timidi risultati fotografici. All’età di 16 anni, scattai anche le foto dell’alluvione e successivamente tante foto del centro antico, da sempre anima della città”. Giovanni Avallone con le sue tantissime foto, di grande valore storico, ha raccontato i tanti personaggi e i momenti sociali e storici della nostra città. Le sue foto, racchiuse nel libro, raccontano dei tanti luoghi da lui frequentati: i ristoranti di tradizione, i caffè, i punti di aggregazione e anche dei tanti personaggi da lui conosciuti : Lelio Schiavone, Alfonso Gatto, Almerico Tortorella, Nicola Fruscione, l’Arcivescovo Monterisi, Monsignor Carucci, il parroco della cattedrale don Giovanni Toriello, Cesare Capone, Giancappetti, Armando Pagliara; i componenti della grande famiglia dei Caruso di Ravello, i marchesi Sersale di Positano e ancora: Gerardo Muro, maestro di casa del Casino Sociale, fratello di Frà Generoso, Fortuna Notini, ‘a pasturara, Ciro Capuozzo e la posteggia del ristorante “Il Vicolo della Neve” con Armando Guarino. Avallone nel suo libro racconta anche della sua esperienza, come regista, a “Telecolor”, divenuta poi “Telecolore”, che produceva anche spettacoli d’intrattenimento come un telequiz con Silvio Noto. Avallone aveva anche una grande passione per il cinema:” Il Cinematografo lo incontrai con mio padre (il pittore Mario Avallone) alla prima edizione del “Festival del Cinema a Passo Ridotto” nel 1947, nella Sala Rossa del “Casino Sociale”, dove proiettavano un film del 1942, precursore dello storico Neorealismo,” Quattro passi fra le nuvole” di Alessandro Blasetti, con Gino Cervi. Rimasi colpito e affascinato dal fascio di luce che, partendo dal proiettore, andava a formare l’immagine su un grande schermo”. Tanti i messaggi di cordoglio e il ricordo degli amici pervenuti alla famiglia: in particolare alla moglie Maria Rosaria Cuzzeri, con Gaia e Filippo, e alla sorella Silvana. Il Senatore Alfonso Andria che era un grande amico dell’avvocato Avallone , sin dai tempi della sua esperienza a “Telecolore”, ha sottolineato la grande perdita che subito la nostra città per la scomparsa dell’avvocato Avallone:” Il nostro Rotary, il Foro civile salernitano, le Comunità cittadina e provinciale perdono, con la scomparsa di Giovanni Avallone -del carissimo Giovanni- non soltanto il grande amico, valente professionista e appassionato cultore delle Arti, ma anche un prezioso custode e un formidabile divulgatore della memoria collettiva”. Il presidente del “Rotary Club Salerno” Francesco Caggiano ha rappresentato il dolore di tutti i soci del Club per la scomparsa dell’avvocato Avallone:” Con profonda tristezza apprendo della dipartita di Giovanni Avallone che dal mio primo ingresso nel Club ha rappresentato per me, ma ritengo per molti di noi soci un riferimento discreto e cortese ed un grande maestro rotariano. Anche in molti altri contesti si è sempre distinto per il suo stile e la sua eleganza. Perdiamo oggi un amico ed un grande rotariano”. Anche il Sindaco del Comune di Salerno Vincenzo Napoli ha ricordato la figura di Giovanni Avallone:” La Civica Amministrazione partecipa al cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Giovanni Avallone, protagonista significativo della vita culturale della nostra comunità. Per tutta la vita ha coltivato la passione per l’immagine sia fotografica che audiovisiva diventando uno dei narratori principali della storia salernitana. Con pubblicazioni, servizi e trasmissioni hanno indagato e documentato storie e personaggi contribuendo alla creazione dell’identità e della memoria collettive raccolte in un personale e prezioso archivio. Di rilievo il suo impegno per la promozione degli eventi culturali come il Festival del Cinema di Salerno e l’attività pioneristica nell’emittenza libera con l’allora Telecolor. Ne serberemo il grato ricordo abbracciando familiari ed amici”. I funerali saranno celebrati domani mattina alle ore 10,00 presso la Chiesa della SS: Annunziata di Via Portacatena.

Aniello Palumbo

